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Bakan Selçuk'tan öğretmenlere ve öğrencilere tebrik mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde okullardaki öğretmen ve öğrencileri kurallara uyduğu için tebrik etti.


Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde okullarda maskesini çıkartmayıp sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Selçuk, “Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1. sınıf öğrencilerimize...Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne” ifadelerine yer verdi.

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