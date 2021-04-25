Bakan Selçuk'tan 'uçurtmalı' paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kısıtlamaların bir an önce kalkmasına hep birlikte destek olalım ki gökyüzü uçurtma, sokaklar çocuk sesi dolsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden bir çocuk ile birlikte uçurtma uçurduğu fotoğrafı paylaştı. Bakan Selçuk, paylaşımına şu notu ekledi:

"Geçen hafta çocuklarla uçurtma uçurduk. Bu yavrum diyor ki, 'biliyor musunuz, ben aslında şu an ders çalışıyormuşum; öğretmenim, böyle etkinlikleri bize dersten sayıyor.' Bunu öğretmen arkadaşlarımızla çok konuşmuştuk, hayata geçtiğini görmek çok sevindirici. Evet, uçurtma uçurmak derstir, içinde matematik vardır, fizik vardır, hareket vardır, rehberlik vardır. Çocuklarımıza bu bakış açısını kazandıran öğretmenlerimize teşekkürler olsun. Kısıtlamaların bir an önce kalkmasına hep birlikte destek olalım ki gökyüzü uçurtma, sokaklar çocuk sesi dolsun."