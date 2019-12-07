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Bakan Selçuk'tan yeniden başkanlığa seçilen Türk-İş Başkanı Atalay'a tebrik

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeniden genel başkanlığa seçilen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ı tebrik etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeniden genel başkanlığa seçilen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı tebrik etti.


Türk-İş Konfederasyonunun 23. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay yeniden genel başkanlığa seçildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atalay'ı tebrik etti. Bakan Selçuk, “Türk-İş 23'üncü Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Ergün Atalay'a ve yeni yönetimine başarılar diliyorum” dedi.

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