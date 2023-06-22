Bakan Şimşek: “Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 15'e çıkarmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Şimşek açıklamasında, Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesinin istikrar, güven ve sürdürebilirlik kavramı ile somutlaştığını savunarak, “Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir” dedi.

“Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir”

Şimşek, refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez önşartı olduğunu belirterek, “Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanır. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman şartları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir” ifadelerini kullandı.

Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikasının, kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikasının ve piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesinin Türkiye'ye ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacağına dikkati çeken Şimşek, “Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır. Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür” değerlendirmesini yaptı.

Şimşek, ekonomi felsefelerinin temelinin teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayandığını belirten Şimşek, “Bugün Merkez Bankası'nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek” dedi.