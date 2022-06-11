Bakan Soylu: “1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranı yüzde 20'ye düşürülecek”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini ve bin 200 mahallenin ikamete kapatılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı'nda düzenlenen ‘Göç Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Mahallelerde ikamet edecek yabancı oranının yüzde 20'ye indirileceğini açıklayan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

“Ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının, toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği 54 ildeki toplam 781 mahalleyi tüm yabancılara hem geçici korumaya hem de ikamete kapatmıştık. 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25 olan oranı yüzde 20 olarak uygulanması kararını verdik. Böylelikle 781 mahalle, bin 200 mahalleye çıkmış oldu. Buralarda artık bir ikamet izni verilmemiş olacak.”

“Bu bayramda da aynı sistem devam edecek”

Kurban Bayramı'nda Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını belirten Bakan Soylu, “Son iki bayramda gidenlerin neredeyse yüzde 99.9'u geri döndüğü için anladık ki artık bu gidişin, orada gördükleri gönüllü, güvenli ve geri dönüşe orada kalmaya herhangi bir katkısı söz konusu değil ve kapattık. Onun için onu bayramlarda kaldırmış olduk. Bu bayramda da aynı sistem devam edecek” açıklamasında bulundu.

“Öğrenirim ve tıbbi tedavi vizesi alarak ülkemize giriş yapanların turizm amaçlı ikamet izni taleplerini reddediyoruz”

Öğrenim veya tedavi olmak için Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu vatandaşlara başka hiçbir vize verilmeyeceğini söyleyen Bakan Soylu, “Öğrenim ve tıbbi tedavi vizesi alarak ülkemize giriş yapanların turizm amaçlı ikamet izni taleplerini reddediyoruz. Başka bir vizeyi vermiyoruz. İstismar alanını kesmiş olduk. 10 Şubat'tan itibaren ülkemize giriş yaparak ilk defa turizm amaçlı ikamet izni talep eden yabancıların tüm ikamet başvuruları reddediliyor. Yakaladığımız zamanda ülkelerine gönderiyoruz veya terke davet ediyoruz” dedi.

“Sahte kira kontratlarına da kural getirdik”

İkamet izni alabilmek için en az 50 bin dolarlık ev alınması koşulunu hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Soylu, “Bir şey daha var bunu da değiştirdik. Dedik ki; ‘büyükşehirlerde 75 bin dolara bir ev satın alıyorsan ikamet veririz' o da sahte olmayacak. Normal şehirlerde de '50 bin dolara alıyorsan' burada hiçbir sınır yoktu. Buna şimdilik bir sınır koyduk ve bu sınırı bir vesileyle izleyerek, kararımızı revize etmeyi değerlendireceğiz. Sahte kira kontratlarına da kural getirdik. Bir Türk vatandaşı ve ya mülk sahibi; bir kişiye, yabancıya, ikametliye eğer evini kiralayacaksa kendisi de notere gidecek. Kira kontratını beraber yapacak” değerlendirmesinde bulundu.

“İkamet izni sahibi yabancıların yaptırmakta oldukları özel sağlık sigortaları vardı”

Özel sağlık sigortalarında yapılan sahteciliklere de önlem aldıklarını söyleyen Bakan Soylu şöyle konuştu:

“İkamet izni sahibi yabancıların yaptırmakta oldukları özel sağlık sigortaları vardı. Burada da sahtecilikler vardı. Buna da iki tedbir aldık. Birincisi; Hazine Bakanlığı Sigorta Düzenleme Merkezi ile konuştuk. Bu poliçelerin birisi ikametle geldikten sonra işlevselliğini artırmak için bir takım kararlar aldık. Sağlık yükünü ortadan kaldırabilmek ve bu poliçeyi işlevsel hale getirmek için hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştük, ilgili kurumla görüştük. Bakanımızın da talimatını aldık ve netice itibariyle burada uzun ikamet alsa da 6 aylık bir süreye çektik ve 6 aydan itibaren onun sağlık sistemi işleyecek. Daha önceden ikameti yeniliyorsa o 6 aylık süre bir daha hiç devrede olmayacak. İkincisi ise; sigorta poliçelerini, Göç İdaresi ve ilgili kurumla birlikte entegre ettik. O sigorta poliçelerinin sahte olup olmadığı otomatik olarak düğmeye bastığınızda entegrasyonla birlikte ortaya çıkıyor.”

“Türkiye'de kayıtlı 3 milyon 764 bin Suriyeli var”

Son zamanlarda Şam'dan ciddi bir göç dalgasının geldiğini aktaran Bakan Soylu, “Türkiye'de kayıtlı 3 milyon 764 bin Suriyeli var. Bunun 122 bini pasif. Biz 2 buçuk yıl önce bunların Türkiye'de olmadığını tespit ettik. Özellikle Şam'dan son dönemde ciddi bir Suriyeli geliyor Türkiye'ye. Bunlar da geçici koruma statüsünden kaynaklıyor. Oysa Şam, bizim geçici koruma statüsü verdiğimiz bir alan değil. Onları Hatay'daki kamplarımızdaki birisine alacağız, Türkiye'de gördüğümüz andan itibaren. Belli bir süreç içerisinde burada barındırıp nereden geldiğini de tespit ettikten sonra da geri göndereceğiz. Bundan sonra Suriye'den gelenleri tespit etmek için ‘Kamp' sistemini yeniden devreye koyuyoruz. Bu da önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

“Bildirim yükümlülüğüne uymayanların geçici koruma kayıtları iptal edilmektedir”

Suriyeli vatandaşların iller arası seyahat etmelerinin izne tabi olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, “Bütün Suriyelilerin iller arasında seyahatleri izne tabidir. E- devlet ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden temin edilen karekodlu ‘Yol İzin Belgesi' kolluk kuvvetleri tarafından elektronik sistem üzerinden doğrulanabilmektedir. İkamet ili dışında izinsiz bulunduğu tespit edilen Suriyeliler bildirim yükümlüğüne tabii tutulmaktadır. Bildirim yükümlülüğüne uymayanların geçici koruma kayıtları iptal edilmektedir. İzinsiz dolaşanlar bu tip bir yaptırımla karşılaşacaklar. Aralık ayı itibariyle ülkemizde bulunan bütün geçici koruma statülerindekilerin bize bildirdikleri adreslere kolluk kuvvetlerimiz tarafından teyit etmek amacıyla gidildi” dedi.