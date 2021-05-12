Bakan Soylu: “17 Mayıs'tan sonra ne olacağını Bilim Kurulu ve kabinemizin verdiği karar sonucu vatandaşlarımızla paylaşacağız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “17 Mayıs'tan sonra ne olacağını Bilim Kurulu ve kabinemizin verdiği karar sonucu vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Emniyet Genel Müdürü ve bakanlık yardımcılarıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, videokonferans yöntemiyle Van, Diyarbakır, İzmir, Denizli, İstanbul, Mersin, Zonguldak ve Kars'taki emniyet ve jandarma personelleriyle görüştü. Bayram öncesinde ve devamında ne gibi denetimlerin uygulanacağı ve şehirlerdeki trafik denetim noktaları hakkında bilgi alan Soylu, tedbirlere uymanın önemine vurgu yaptı.

“Aktif vaka sayıları 570 binlerden 200 binlere düştü”

Alınan tedbirlere vatandaşların uyduğunu belirten Soylu, milletin fedakarlığına müteşekkir olduklarının altını çizerek, “Hakikaten belki de çok zor olan, tarihimizde de çok görülmeyen bir kapanma dönemine girdik. Burada fedakarlık milletimizin, esnaflarımızın fedakarlığıdır. Niçin, bu musibetten kurtulabilmek için. Milletimize minnettarız, müteşekkiriz. 63 bin seviyesinden 13 bin 500 seviyesine, toplam aktif vaka sayısı 570 binlik seviyeden 200 binlik seviyelere kadar düştü. Bu önemli bir başarıdır. Buradan bir mottoyu söylemek isterim, ‘Düşürmek kadar bu vaka sayılarını tutmak da önemlidir'. Onun için bayramda özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız inanın bütün bayramda çalışacağız bugüne kadar çalıştığımız gibi. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız şudur, bayramınızı çekirdek ailelerinizle değerlendirin. Teknoloji ilerledi hepimiz için, hepimiz mümkün olduğu ölçüler içerisinde biraz önce konuştuğumuz gibi arkadaşlarımızla, akrabalarımızla konuşup bayramı değerlendirebiliriz. Bir fedakarlık daha istedik, o da kabristanlarımızla alakalı. Sadece şehit ailelerimiz şehitlerimizle buluştu. Her bayramda meseleyi aynen kurallara uyabilecek şekilde değerlendirebilirsek bayramın sonunda Allah nasip ederse inşallah bu fedakarlıkların karşılığını görebileceğimiz bir kontrollü normalleşme dönemine doğru adım atabilme kabiliyetimiz hep birlikte olacak. Bunu milletimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz çok hak etti. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Buna olan inancımız tamdır” diye konuştu.

“16-23 Mayıs arasında havadan ve karadan denetimler uygulanacak”

Denetim noktalarını yükselttiklerini ve denetim bilgilendirmelerini valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla duyurduklarını belirten Soylu, “Özellikle 16 Mayıs'la 23 Mayıs arasında pazar gecesinden başlayıp önümüzdeki pazar gecesine kadar olan tarihte trafikle ilgili de bir genelge yayınladık. Tüm valiliklerimize, birimlerimize ve bu genelgede özellikle trafik ekiplerimizin neler yapacağını, tüm denetim noktalarımızı çok yükselttik. Aynı zamanda trafik ekiplerimizin iletişim denetim bilgilendirme konusunda adım atmalarını rica ettik. Emniyet kemeri hususunda riayeti özellikle çok önemli olduğunu, bütün güzergahlarda buna dikkat edileceğini, kaza noktalarında emniyet ekiplerimizin ciddi bir tedbir alacağını ve özellikle otobüslerde korona virüs tedbirlerinin sıkı bir şekilde denetleneceğini, kısıtlamanın bitiş tarihinden itibaren havadan denetimlere ağırlık verileceğinin ve yine ticari taksilerde dezenfektan ve yolcu sayılarının kontrol edilmesi hususunun bizim için büyük bir önem arz ettiğini, tarım araçları konusunda onların da bu konuda kontrol edileceğini, özellikle hasat edilen ürünlerin pazara ulaşımını engellenmeyecek, tam anlamıyla bunların da rahat ve tedbirli bir şekilde pazara ulaşmalarının sağlanması hususunda tüm tedbirlerin alınacağını, özellikle korona döneminde motosiklet ve yaya trafiğine ciddi bir şekilde ağırlık verileceğini, kaska ağırlık verileceğini arkadaşlarımıza ilettik. Muhakkak bilgilendirme bizim için en temel hususlardan bir tanesidir. Bir de sabah 05.00 ve 07.00 arası seyahat belgesi olan vatandaşlarımızın özellikle bir denetim saati olacağını ve burada mümkün oldukça bu vatandaşların durdurulacağını, bunların uykusu gelmişse hava almalarının sağlanabileceği hususu ve birçok tedbir daha önceki bayramlarda ve yoğunluklu dönemlerde uyguladığımız tedbirler 16-23 Mayıs arasında yoğun bir şekilde havadan, karadan, drone, helikopter ve tüm denetimlerle beraber uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bayramda temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edelim”

Vatandaşların bayramlaşmayı teknolojik imkanlar vasıtasıyla yapmalarını isteyen Soylu, “Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz 65 yaşından yukarı olan büyüklerimizin tüm taleplerini karşılamak için tüm valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız bünyesinde seferber olmaktadırlar. Yarından itibaren valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret edecekler. Ellerinde çiçekle beraber onlara gidecekler, onların bayramlarını tebrik edecekler. Şunu ifade etmek istiyorum, elbette ki bu bayramı daha büyük bir coşku içerisinde kutlamak isterdik ama bütün insanların karşı karşıya kaldığı bir musibetle ülkemiz ve milletimiz karşı karşıya kaldı. Gerek valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız gerek jandarmamız ve emniyetimiz asayiş ve denetim konusunda vatandaşımızın sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için tüm tedbirleri almış durumdadır. Milletimiz huzur ve güven içerisinde olsun. Biz çalışacağız, milletimiz huzur içerisinde bir bayram geçirecek. Bizim onlardan tek bir isteğimiz var; kalabalık oluşturmayalım, maskeye, temizliğe ve mesafeye dikkat edelim ve bayramlaşmalarda mümkün oldukça teknolojik imkanlar çerçevesinde yapalım, çekirdek ailelerimizle bayramlaşalım. Bir daha biz de, sizler de, vatandaşımız da bu tedbirlere en yüksek noktaya getirmek durumunda kalmayalım. Bizim ricamız da, istirhamımız da bu yöndedir. İyi bir noktaya geldik, bunu sürdürülebilir kılalım” şeklinde konuştu.