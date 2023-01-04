Bakan Soylu: “2022 yılında 87 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu çeşitli terör örgütlerine mensup bin 220 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık basın odasında düzenlenen ‘2022 Yılı Değerlendirme Toplantı'nda sorumluluk alanlarıyla ilgili yıl boyunca yaşanan gelişmelerle ilgili verileri açıkladı. Hedeflediklerinin çok üstünde tatbikat gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Soylu, “54 bin 300'ü aşkın tatbikat hedefiyle, tatbikatlar yılı ilan ettiğimiz 2022 yılında 94 binden fazla tatbikatı başarıyla, Türkiye'de konu olarak da ilk kez gerçekleştirilen tatbikatları yaparak gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Yılbaşı itibariyle yapılan bütün pasaport taleplerini 3 gün içerisinde adreslere gönderiyoruz”

Pasaport taleplerini çok kısa süre içerisinde yerine getirildiğini belirten Bakan Soylu, “Her bir hizmet başlığında pek çok yeniliği hayata geçirdik. Bu yıl pasaport talebi 4 buçuk milyonu aştı. Pasaport taleplerini karşılamakta aciz kalmadık. Yılbaşı itibariyle yapılan bütün pasaport taleplerini 3 gün içerisinde adreslere gönderiyoruz. Yeni pasaport taleplerinin önemli bir bölümü de milli ve yerli pasaportlarımız” şeklinde konuştu.

“Kırsalda, 578'i büyük ve orta çaplı toplam 130 bin 981, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 17 bin 320 olmak üzere toplam 148 bin 301 operasyon yapılmıştır”

Terörle mücadelede 148 binden fazla operasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Soylu, “Vatandaşlarımızın güvenliğiyle alakalı her başlıkta önemli başarıları imza attık. 2022 yılında terör örgütü kırsalda ablukaya alınmıştır. Yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda, 578'i büyük ve orta çaplı toplam 130 bin 981, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 17 bin 320 olmak üzere toplam 148 bin 301 operasyon yapılmıştır. Aralarında terörden aranalar kategorilerinden 2'si kırmızı, 4'ü mavi, 5'i yeşil, 19'u turuncu, 27'si gri ve 30'u liste dışı olmak üzere toplam 87 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu çeşitli terör örgütlerine mensup bin 220 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 107'si ölü, 974'ü sağ yaralı, 139'u ise teslim şeklindedir” ifadelerini kullandı.

“Yurt içi terörist sayısı 120'nin altına inmiştir”

Ülkedeki aktif terörist sayısının 120'ye düştüğünü dile getiren Bakan Soylu, “Etkisiz hale getirilen teröristlerden 907'si PKK/KCK, 294'Ü DEAŞ, 19'u ise sol terör örgütü mensubudur. Terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve terör örgütleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 29 bin 751 kişiden 17 bin 805'i FETÖ/PDY, 8 bin 410'I PKK/KCK, 2 bin 820'si DEAŞ, 716'sı sol terör örgütüdür. 125 PKK'lı ikna çalışmaları sonucu adalete teslim edilmiştir. Örgüte katılım bu yıl 57 kişi olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi terörist sayısı 120'nin altına inmiştir” dedi.

“2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir. Bunların 18'i canlı bomba eylemidir”

Engellenen terör eylemlerinden bir kısmının canlı bomba eylemleri olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Yapılan operasyonlar neticesinde 2022 yılında bin 190 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 662'si ağır 989 silah, bin 131 adet el bombası, 7.9 ton patlayıcı madde, 275 adet el yapımı patlayıcı, mayın imha edilmiş, 429 bin 776 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. 2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir. Bunların 18'i canlı bomba eylemidir” şeklinde konuştu.

“Uyuşturucuyla mücadele hedefimiz kökünü kurutmaktır”

Narkotik operasyonlarının verilerini de paylaşan Bakan Soylu, “Uyuşturucuyla mücadele hedefimiz kökünü kurutmaktır. 2022 yılında gerçekleştirilen 245 bin 785 operasyonda 313 bin 116 kişi gözaltına alınmış, 29 bin 105 kişi tutuklanmıştır. Operasyonlarda 62 ton 321 kilogram esrar, 8 ton 534 kilogram skunk, 6 ton 878 kilogram eroin, bin 214 kilogram kokain, bin 33 kilogram sentetik kannabinoid, 11 ton 667 kilogram metamfetamin, 3 milyon 427 bin 782 adet ecstascy, 6 milyon 566 bin 564 adet captagon, 12 milyon 625 bin 306 adet sentetik ecza, 109 milyon 572 bin 987 kök kenevir ele geçirilmiştir. 2017 yılında uyuşturucuya doğrudan bağlı ölüm sayısı 941 iken 2021'de bu sayı yüzde 71 azalışla 273'e indirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“Kaçakçılık mücadeleye yönelik 43 bin 31 kişi gözaltına alınmıştır”

Kaçakçılık suçlarının verilerine de değinen Bakan Soylu, “Kaçakçılık mücadeleye yönelik 2022 yılında gerçekleştirilen 29 bin 551 operasyonda 43 bin 31 kişi gözaltına alınmış, 568 kişi adli makamlarca tutuklanmıştır. Operasyonlarda 5 milyon 795 bin 643 litre kaçak akaryakıt, 7 milyon 771 bin 275 paket kaçak sigara, 2 milyon 595 bin 258 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi” diye konuştu.

“Siber suçlarla mücadelede gözaltına alınan bin 787 kişiden 67'si tutuklanmıştır”

Bakan Soylu, 2022 yılında 188 binden fazla sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma gerçekleştirildiğini aktararak, “Siber suçlarla mücadelede 2022 yılında 188 bin 689 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış. Tespit edilen 78 bin 837 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, gözaltına alınan bin 787 kişiden 67'si adli makamlarca tutuklanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 539 bin 332'dir”

Düzensiz göçle mücadele konusunda da bilgilendirmelerde bulunan Bakan Soylu, “Kaçak göçle mücadelede 49 bin 518'i denizlerde olmak üzere toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 8 bin 980 organizatör yakalanmıştır. 276 bin 461 yabancının ülkemize girişi engellenmiştir. Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 539 bin 332'dir. Yıl sonu itibariyle ülkemizde kayda alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 535 bin 898'dir. Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 2022 yılında 49 bin 518 kişi kurtarılmıştır” dedi.

“Şu anda üzerinde bulunduğumuz 2 cinayet harici hepsinin failleri bellidir”

Trafik kazalarındaki ölümlerde azalış olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 6 azalışla bin 919 ölümlü trafik kazasında yine yüzde 6 azalışla 2 bin 282 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiştir. 2022 yılında şu anda üzerinde bulunduğumuz 2 cinayet harici hepsinin failleri bellidir” diye konuştu.