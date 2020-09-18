Bakan Soylu: "21 Eylül itibarıyla sürücü belgeleri kimlik kartlarına ücretsiz yüklenecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21 Eylül 2020 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgeleri, Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesini içeren "Hayat Kimliğinle Kolay" projesinin tanıtımını yaptı. Bakan Soylu programda yaptığı konuşmada, "Benim cüzdanım bu. İçinde sürücü belgesi var. İki tane silah taşıma ruhsatı var. Banka kredi kartım var. TBMM'den tanıtımı verilen bir kimlik var. Eski milletvekili olmam hasebiyle, Türk Hava Yolları'nın bir kartı var. Yani var oğlu var. Bunu da cebimde taşıyorum. Derdimiz şu kartın şişkinliğini azaltmak. Bunun için şuradaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımızın arkasında çip var. Bunun içinde aslında 5 tane alan var. Biz bunun 4 tanesini kullanmak istiyoruz. Burada vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, işlevleri kullanmak istiyoruz. Burada bunun ilkine başlıyoruz. Bu yeni bir durum olarak ortaya çıkacak. Burada yapacağımız iş şudur. 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgeleri, Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacaktır. Bu işlem için herhangi bir ücret alınmayacak. Sürücü belgesi geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gerektiği gibi sürücü belgesi de kimlik kartından otomatik olarak silinecektir. Bunu yükledik, ömür boyu gidecek değil. Her ehliyetin bir geçerlilik süresi var" diye konuştu.

Soylu, aynı zamanda sistemin tanıtımı ve faaliyete geçtiğini göstermek için kendi sürücü belgesini de kimlik kartına yükletti. Proje kapsamında ilk başlarda deneme amaçlı Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin 500 nüfus müdürlüğü personelinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına sürücü belgesi bilgileri başarıyla yüklendi. Vatandaşın trafik uygulamalarında sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartından sorgulanması sistemsel olarak hazır hale getirildi. Bununla birlikte uygulamanın fiili olarak başlama tarihi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı görüşü sonrasında netleşecek. Sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesine rağmen her iki belgenin fiziki olarak düzenlenmesine devam edilecek.

Sürücü belgesi bilgileri yükleme adımları

Kişinin kimlik kartı, Kart Yayımcı Kart Erişim (KYKEC) cihazına takılacak, kişinin kimlik bilgileri ve biyometrik resmi ekrana getirilerek personel tarafından görsel olarak kimlik doğrulaması yapılacak. Şüphe duyulması haline biyometrik veri (parmak izi) ile de kimlik doğrulaması yapılması sağlanacak. Kimlik kartından okunan veriler ile kişinin yeni tip sürücü belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilecek. Yeni tip sürücü belgesine ilişkin bilgiler personel tarafından teyit edildikten sonra kimlik kartına yüklenmiş olacak. Ayrıca kimlik başvurusu yapan yeni tip sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesi bilgileri, talep etmeleri halinde basım aşamasında kimliklerine yüklenebilecek.