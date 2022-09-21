Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürleri ile VKS toplantısı gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürlerinin katılımıyla düzenlenen videokonferans (VKS) toplantısına iştirak etti. İç ve sınır güvenlikleriyle ilgili konuların masaya yatırıldığı toplantıya, Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı. Toplantıda ayrıca, genel müdür yardımcıları ve emniyet daire başkanları da yer aldı.