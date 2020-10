Bakan Soylu AFAD Kurulu Toplantısı'nda konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Kurulu Toplantısı'nda, “Bu konuda bizim en ufak bir gri alan, eksikliğe ve rutine izin vermemiz mümkün değildir. Tıkır tıkır işleyen bir plan ve bütün dünyaya örnek olacak kapasitemiz var” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen Afet ve Acil Durum Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Soylu'nun yanı sıra AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da yer aldı. Bakan Soylu, konuşmasında afetlere ilişkin alınan tedbirlere yönelik, “Alternatif iletişim sistemlerini kurma çalışması içerisindeyiz. Afet ve deprem gibi karşı karşıya kaldığımız süreçlere yönelik içerisinde 12 hasta taşıyacak helikopter ambulansları da hazırladık. İnsansız hava araçlarımızı, telsiz sistemlerimizi, her birini depreme yönelik hazırlama konusunda adımımızı attık. İlk 6 saatin önemi bir meselesi var. O da vatandaşlarımızın gidecekleri yer ve toplanma alanlarıdır. İstanbul'da bunun çok güzel bir örneğini hazırlıyoruz. Her evin girişine toplanma alanının neresi olduğunu belirten bilgi afişleri asacağız. Mümkün olduğunca her vatandaşımıza cep telefonu ile bu bilgiler iletilecek. Her şeyin alt yapısını en üst seviyede hazırladığımızı ifade etmek istiyorum. 2021 Aralık sonunda 81 vilayetimiz il afet risk azaltma planlarımızın tamamı oluşmuş olacak. Tatbikatlarımız devam ediyor. Toplanma alanlarına ilişkin tahliye planımız var, İstanbul Kağıthane'de tatbikat yapacağız. Bu konuda bizim en ufak bir gri alan, eksikliğe ve rutine izin vermemiz mümkün değildir. Tıkır tıkır işleyen bir plan ve bütün dünyaya örnek olacak kapasitemiz var” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasından sonra basına kapalı devam eden toplantıda AFAD Başkanı Güllüoğlu başta olmak üzere çalışma grupları sunum yaptı. Alınan afet tedbirleri, çalışma gruplarının sorumluluk alanları ve afet anında ortaya konulacak çalışma sürecine ilişkin veriler aktarıldı.