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Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu 2020 Yılı 1. Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu 2020 Yılı 1.

Toplantısı'na katıldı.


Toplantısı'na katıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Soylu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurul üyeleri ve akademisyenler katıldı.


Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Elazığ, Van ve Bingöl depremleri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, depremlerin karakteristik özellikleri ile müdahale ve iyileştirme süreçleri ele alındı.

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