İhlas Haber Ajansı

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Bakan Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Faeser ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser arasında videokonferans görüşmesi gerçekleştirildi.


Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.


Alman mevkidaşını yeni atandığı görevinden ötürü tebrik eden Bakan Soylu, başta güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında verimli ve yapıcı sürdürülen iş birliği ve diyalog mekanizmasının, önümüzdeki süreçte de daha güçlü bağlar ve ortaklıklar ile genişletilmesi noktasındaki temennilerini dile getirdi.


Söz konusu görüşmede ayrıca düzensiz göçle mücadele, 18 Mart Mutabakatı, Afganistan'daki son durum, terörizmle mücadele konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi.

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