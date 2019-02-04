Bakan Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Lieshaj ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavut mevkidaşı Sander Lieshaj ile bir araya geldi. Resmi törenle karşılanan Bakan Lieshaj, şeref defterini imzalamasının ardından Bakan Soylu ile makamında görüştü. Bakan Soylu, bölgedeki güvenlik sorunlarını masaya yatıracaklarını, ayrıca iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini konuşacaklarını aktardı. Soylu, “Bölgemizdeki güvenlik sorunlarını masaya yatıracağız. Gerekse de iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini konuşacağız. Birbirimizin tecrübelerinden istifade edebilmeyi, özellikle emniyet, kriminal, güvenlik olayları ve aynı zamanda FETÖ, yine teröre karşı birlikte atacağımız adımları bugün birlikte değerlendireceğiz. Bölgemiz ile ilgili düzensiz göçten, uyuşturucu ile mücadeleye kadar birçok konu birlikte ele alabileceğimiz, değerlendirebileceğimiz konu başlığı olarak önümüzde bulunmaktadır. Özellikle önümüzdeki günlerde 19-21 Şubat arası İstanbul'da uzun yıllardır birlikte yürüttüğümüz 60 ülkenin İçişleri Bakanını davet ettiğimiz Budapeşte sürecine de kıymetli bakanımızı tekrar oraya bekliyoruz” dedi.

Bakan Lieshaj ise, güvenlik alanında iki ülkenin ortak çıkarları olduğuna işaret ederek, "Bu sadece NATO müttefiki olduğumuz için değil, bölgede de müttefikiz. İki ülke arasında bütün konuların ele alınmasından dolayı mutluluk duyarım. Teröre karşı mücadele, güvenlik sorunları, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele konularında görüşeceğiz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.