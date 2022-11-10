Bakan Soylu: “Ayın 12'sinde, Düzce depreminin yıl dönümünde saat 18.57'de deprem ve ülke tatbikatı gerçekleştireceğiz”

Ülke genelinde gerçekleştirilecek, ‘Çök-Kapan-Tutun' ve Tahliye Tatbikatı öncesi açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu yıl, ‘Afet Tatbikat Yılı'nı tamamlamak için bu ayın sonu itibariyle toplam 94 bin tatbikat yaptık. Ayın 12'sinde, Düzce Depreminin yıl dönümünde saat 18.57'de bir deprem ve ülke tatbikatı gerçekleştireceğiz” dedi.

Ülke genelinde 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıl dönümde gerçekleştirilecek, Deprem Anı ‘Çök - Kapan - Tutun' ve Tahliye Tatbikatı öncesi, yurt genelindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 2 bin 97 binada 850 bin kişinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda saat 21.00'de başlatılan tatbikatta öğrencilere deprem anında neler yapılması gerektiğini dair bilgiler verildi.

“Türkiye, afetle ilgili herkesin yapacağı görevi hatırlatan planları sağlamaktadır”

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye; gerek afetlere hazırlık, gerek anında, öncesinde ve sonrasında yapılabilecekler konusunda sivil veya resmi bütün unsurları harekete geçirebilecek herkesin yapacağı görevi hatırlamakta, hem de planlar çerçevesinde bunu sağlamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

“Dünyada bu konuda en önde gele ülkelerden birisiyiz”

Türkiye'nin tatbikat konusunda öncü ülkeler arasında geldiğini söyleyen Bakan Soylu, “Dünyada bu konuda en önde gele ülkelerden birisiyiz. Sadece kendimiz için değil, etrafımızdaki coğrafya için de hazır olan bir Türkiye fotoğrafı çiziyoruz. Geçen yıl ‘Afet Eğitim Yılı'ydı. 56 milyon vatandaşımıza ulaştık. Bu yıl, ‘Afet Tatbikat Yılı'nı tamamlamak için bu ayın sonu itibariyle toplam 94 bin tatbikat yaptık. Türkiye'de ilk kez yapılan tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Her afet ve tatbikat bizi farklı bir şeylere hazırlıyor. Devlet olarak bizim yapmamız gereken vatandaşlara en eğitici bilgileri vermek, onları uyarmak ve vatandaşlarımızın bir afet anında ne yapması gerektiğini çocukluğundan itibaren öğrenebileceği bir anlayışı ortaya koymaktır” ifadelerini kullandı.

“Düzce Depreminin yıl dönümünde saat 18.57'de bir deprem ve ülke tatbikatı gerçekleştireceğiz”

Ülke genelinde gerçekleştirilecek tatbikata yönelik hazırlıkların devam ettiğini aktaran Bakan Soylu, “Ayın 12'sinde, Düzce Depreminin yıl dönümünde saat 18.57'de bir deprem ve ülke tatbikatı gerçekleştireceğiz. Burada, Türkiye'deki tüm yurtlarda yaklaşık 2 bin 97 binada 850 bin öğrenci. Çalışan ve yöneticilerle birlikte bir tatbikat yapıyoruz. Afetlerle ilgili altyapılarımızı hazırlıyoruz. Üniversitelerle iş birliklerimiz sonuna kadar devam ediyor. STK'ları akredite ediyoruz. Kamu kurumları, sendikalar veya sivil toplum arama kurtarma gibi hepsinin bir afette hangi bölgede nerede görev alacaklarını tanzim etmiş durumdadırlar” şeklinde konuştu.

“Biz, olayın ilk sıcaklığında hep birlikte sahada milletimizle birlikte olmak istiyoruz”

Devletin her türlü durumda halkının yanında olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, “Her şey bir adımla başlar. İnşallah bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Gelecek nesillerimize bırakacağımız miraslardan birisi de afetler karşısında nasıl davranacağımızdır. Nasıl daha sonra el birliğiyle hareket edeceğimizdir. Eskiden afetlerde mikrofonlar insanlara uzatıldığında ilk cümle, ‘Nerede bu devlet' olurdu. Cumhurbaşkanımızın yönettiği bu ülkede ise ‘Allah bu devletten razı olsun' denildi. Eskiden devletin yöneticileri olay soğuyunca giderdi. Oysa biz, olayın ilk sıcaklığında hep birlikte sahada milletimizle birlikte olmak istiyoruz” dedi.

Kasapoğlu: “Bu tatbikatlardaki temel amacımız bu bilincinin var olması ve bu süreçlerin yönetimine yönelik bir hazırlığın ve tecrübenin söz konusu olması”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise tüm ülkede bir afete hazırlık anlayışı oluşturmak istediklerini kaydederek, “Bu tatbikatlardaki temel amacımız bu bilincinin var olması ve bu süreçlerin yönetimine yönelik bir hazırlığın ve tecrübenin söz konusu olması. Özellikle 2022 yılı hepinizin malumu tatbikatlar yılı olarak ilan edildiği için en kapsamlı tatbikatı da Türkiye'nin yurtlarında gerçekleştirmek bu gün nasip oldu. Özellikle seferberlik anında yurtlarımızdaki öğrencilerin ikaz alarmı ile birlikte bir hazırlık süreçleri ve bu süreçleri sonrasında yapılması gerekenler çok ince bir eğitimle gerçekleşti ve özellikle yangın ve diğer durumlara yönelik olarak zaten var olan tatbikatlar ve bunla ilgili tedbirlerimizde hep söz konusu” şeklinde konuştu.

“Süreci yönetmek her şeyin başında geliyor”

Yapılan tatbikatların önemine değinen Bakan Kasapoğlu, “Özellikle öğrencilerin ve yurtlarımızda ki çalışma arkadaşlarımızın bu konuda ki bilinci ve bu süreçlere hazırlığı o anı yönetmek açısından kritik bir öneme sahip ve bugünkü ‘Çök kapan ve tutun' uygulaması ile birlikte bu başarılı bir tatbikatla birlikte Allah esirgesin böyle bir durumla karşılaşıldığındaki süreç yönetimi daha teknik ve daha kolaylık sağlayacak. Depremden korunmak bir afet bilinci ve bu bilince sahip olmak soğukkanlılığı ve süreci yönetmek her şeyin başında geliyor. İnanıyorum ki bundan sonraki çalışmalarımızda içişleri bakanlığımızın AFAD'ın öncülüğünde bu bilinci hep diri tutma konusunda gayretlere devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Tatbikat öncesi Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Programda Adana, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri ve Van'da bulunan öğrenci yurtlarıyla canlı bağlantı kuruldu. Programda Bakan Soylu ve Kasapoğlu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AFAD Başkanı Yunus Sezer yer aldı.