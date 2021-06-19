Bakan Soylu: “Bir büyükşehrimize yolculuk eden ve içinde 3 kişinin bulunduğu araçta 1.6 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "18 Haziran'da Mardin Nusaybin'de arkadaşlarımızın dikkati sayesinde bir büyükşehrimize yolculuk eden ve içinde 3 kişinin bulunduğu bir araçta 1.6 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi” dedi

POLSAN Olağan Genel Kurul'unda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki 3 şahıs gözaltına alındığını, şahısların bulunduğu araçta ise yapılan aramada 1,6 kilo plastik patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca Mardin/Nusaybin ilçesinde bombalı eylem yapılacağına dair bilgiler elde edilmesine üzerine, eylem hazırlığında olan şahısların içerisinde bulunduğu 34 S...7... plakalı araç, 18.06.2021 tarihinde saat 23.15 sıralarında Midyat yolu üzerinde durdurulurken, araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.

Araç içerisinde yapılan aramada yaklaşık 1,6 kilo plastik patlayıcı, 2 adet fünye, 4 adet 9V pil ile araç altına yerleştirilecek şekilde üzerine cep telefonu monte edilmiş düzenekten oluşan el yapımı bomba ele geçirildi.