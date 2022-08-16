Bakan Soylu: “Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Eren Abluka-32' Operasyonunda biri turuncu diğeri gri kategoride aranan 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Tendürek kırsalında devam eden ‘Eren Abluka-32' Operasyonunda, Terörde Arananlar Listesinde birisi turuncu diğeri gri kategoride aranan 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek kırsalındaki son 2 teröristin de etkisiz hale getirdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Tendürek tertemiz Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada.”