İhlas Haber Ajansı

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Bakan Soylu: ”Buca'da, gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Buca’da meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar bir can kaybının olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Buca'da meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar bir can kaybının olmadığını bildirdi.


Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde #deprem'de şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir... Hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

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