Bakan Soylu: “Diyarbakır Anneleri'nin direnişi 3. yılına giriyor. Annelerin cesaretine yenileceksiniz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri'nin evlatları için tuttukları nöbette 3'üncü yıla girdiklerini belirterek sosyal medya hesabından destek paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, “Silahları olmadan, şiddet uygulamadan terör örgütünün kimyasını bozan; cesur ve vakur duruşlarıyla, kaçırılan evlatlarını terör örgütünden bir bir söküp alan Diyarbakır Anneleri'nin direnişi 3. yılına giriyor. Annelerin cesaretine yenileceksiniz ‘ve cehenneme sürüleceksiniz'" ifadelerine yer verdi.