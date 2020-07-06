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Bakan Soylu: “Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin ‘Maske-Mesafe-Temizlik' kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin ‘Maske-Mesafe-Temizlik’ kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin ‘Maske-Mesafe-Temizlik' kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir” dedi.


Korona virüs vakalarının artmasının ardından Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşlara uyarıda bulundu. Her Pazartesi günü yapılan Güvenlik Toplantısının maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Soylu, Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinlikte bu kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:


“Her Pazartesi yaptığımız Güvenlik Toplantımızı, maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin de, Maske-Mesafe-Temizlik kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir.”

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