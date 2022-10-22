Bakan Soylu duyurdu: 6 milyon 400 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de 6 milyon 400 bin kök kenevir ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar devam! Bingöl Genç ilçesi Sağgöze Köyü kırsalında Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda; 6 milyon 400 bin kök kenevir, 400 kilogram kubar esrar ele geçirildi" açıklamasında bulundu.