Bakan Soylu duyurdu: "Biri kırmızı bütenle aranan 2 terörist yakalanarak etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı bültenle aranan ve turuncu kategoride yer alan 'Azat Kendal' kod isimli Necati Utku'nun ve bir bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtilen ‘Azat Kendal' kod isimli Necati Utku'nun ve bir bölücü terör örgütü mensubunun, Emniyet İstihbarat Birimi ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün operasyonu neticesinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, “Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyetinin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu. Birçok olayın faili, kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz. Elinize sağlık kahramanlar” ifadelerine yer verdi.

Birçok terör eyleminin planlayıcısı olduğu belirtildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin Diyarbakır'da eylem hazırlığında oldukları aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

“Emniyet ve Jandarma operasyonuyla Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerden birinin, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör arananlarda turuncu kategoride yer alan Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz olduğu belirlendi. Teröristin 2016 yılında Güven Park'ta yapılan terör saldırısı ile Bingöl'de Fırat Aksa Elektrik İdaresine ait aracın geçişi esnasında yola tuzaklanan EYP'nin patlaması neticesinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiği eylemi planlayanlar arasında olduğu belirlendi.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Lice/Daralan köyü kırsalında Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz ve ‘Mazlum' kod adlı 2 BTÖ mensubunun eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu çalışmalar neticesinde EGM-İHA ile teröristlerin görüntüsü alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde bölgeye J-İHA'nın da yönlendirilmesi sağlandı. Eren Abluka-21 operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Daralan köyü mücavirinde zırhlı araçlarla yapılan müdahale neticesinde 1 bölücü örgüt mensubu; bölgeden kaçmaya çalışan diğer bölücü örgüt mensubu da hava unsurları ve ATAK helikopteri vasıtasıyla etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz'ın, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle ve Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride aranan ve sözde özel kuvvetler içerisinde faaliyet gösteren bir terörist olduğu belirlendi."

Güven Park eylemi soruşturmasında adı geçiyor

Kiraz'ın 2016 yılında Ankara/Çankaya Atatürk Bulvarı Güvenpark otobüs durakları önünde bomba yüklü aracın patlatılması olayı ile ilgili yürütülen adli soruşturmada adının geçtiği, 2019 yılında Hezan Karakol Tepesi'ne roket atılması eylemini gerçekleştiren örgüt mensuplarından olduğu, 2021 yılında Bingöl/Genç ilçesinde Yolaçtı köyü bölgesinde görev yapan Fırat Aksa Elektrik İdaresine ait aracın geçişi esnasında yola tuzaklanan EYP'nin patlaması neticesinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiği eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarından olduğu belirlendi.