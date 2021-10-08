Bakan Soylu duyurdu: Hakkari ve Van'da 400 kilogramı aşkın eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van'da emniyet güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve çalışmalar sonucunda 405 kilo 600 gram eroinin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, olayla ilgili 2 kişinin de gözaltına alındığını belirterek, “Türk polisi yakalar. Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum” dedi.