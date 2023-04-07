Bakan Soylu duyurdu: Turuncu kategorideki üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ‘Eren Abluka' operasyonlarında turuncu kategoride yer alan ‘Alişer İntikam' kod adlı terörist Emrah Arpak'ın etkisiz hale getirildiğini ve Alandüz bölgesinin terörden tamamen arındırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu" çerçevesinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Alandüz bölgesi Arsan mevkisinde çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristin Hakkari Dağlıca-Alandüz sözde Cilo bölge sorumlusu ve terörden arananlar listesinde ‘turuncu' kategoride yer alan ‘Alişer İntikam' kod adlı Emrah Arpak olduğu açıklandı. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz bölgesi Arsan mevkisinde 7 Nisan günü Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, J-SİHA ve JİKU destekli olarak icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda yaşanan silahlı çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin Hakkari Dağlıca-Alandüz sözde Cilo bölge sorumlusu ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Alişer İntikam kod adlı Emrah Arpak olduğu tespit edilmiştir. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.”

“Hakkari Alandüz bölgesi de teröristlerden”

Çatışmanın yaşandığı bölgede hiçbir terör unsurunun kalmadığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hakkari Alandüz bölgesi de teröristlerden. PKK'nın sözde komutanı, turuncu kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızın eline sağlık” ifadelerine yer verdi.