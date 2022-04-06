Bakan Soylu, Emniyet mensuplarıyla “Polis Cemil Efendi” belgeselini izledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet mensuplarıyla birlikte “Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi” adlı belgeseli izledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Haftası nedeniyle Ankara Etimesgut'taki Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Emniyet mensupları ve davetlilerle birlikte “Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi” adlı belgeseli izledi. Cemil Efendi'nin belgeseli İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirildi. Belgeselin yapım ve yönetmenliğini yazar-yönetmen Servet Aydemir üstlendi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Ömer İleri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da katılım gösterdi. Program sonunda Bakan Soylu tarafından belgeselin yapımcısı ve yönetmeni Servet Aydemir'e tablo takdim edildi.

“Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi”

Belgesele konu olan tarihi olay, 1918 yılında İstanbul'un işgal yıllarından başlayıp 1929 yılına, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanıyor. Henüz 19 yaşında bir Türk Polisi olan Cemil Efendi'nin vazifesini yaparak, işgalcilere karşı halkının canına ve namusuna sahip çıktığı için işgal kuvvetlerince 10 yıl boyunca Atlas Okyanusu'ndaki “yeryüzü cehennemi” denilen Fransız sömürgesi “Guyana hapishanelerine ve Şeytan Adası” zindanına sürülerek ağır bedel ödetilmesinin; sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin basınından mebusuna ve Cumhurbaşkanına kadar kararlı bir dirayetle onu zindandan kurtarıp vatanına kavuşturmasının; esasında Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve cumhuriyet ruhunun, vatan ve millet sevgisinin, cesaret ve vefakarlığın destansı hikayesi.