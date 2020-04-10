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Bakan Soylu, Emniyet Teşkilatı'nı makamında kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 175’inci kuruluş yıl dönümünde Emniyet Teşkilatı’nı kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünde Emniyet Teşkilatı'nı kabul etti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyetle makamında bir araya geldi. Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 10 Nisan Polis Haftası'nı tebrik etti. Başarılı ve özverili çalışmalarının devamını diledi. Kabulde personelle sohbet eden Soylu'ya, teşkilat personeli tarafından çiçek takdiminde bulunuldu.

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