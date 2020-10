Bakan Soylu: “En temel düsturunuz, kaynakları milletin yararına ama mutlaka ve mutlaka verimlilik esasına göre kullanmak olmalıdır"

İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Eğitimi Açılış Programı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “En temel düsturunuz, kaynakları milletin yararına ama mutlaka ve mutlaka verimlilik esasına göre kullanmak olmalıdır" dedi.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bakanlık görevimiz süresince bu gibi eğitimlerin aslında iki ayrı fonksiyonu olduğunu tespit ettik. Birincisi, mesleki bilgi ve birikimlerin karşılıklı aktarılması. Sahada gündelik hayat ile yaşanan değişimle merkez yönetim ile arasında uyumu sağlaması. Bilgi ve tecrübenin, dolayısıyla kapasitenin birleşik bir katman gibi ülkenin veya kurumun her noktasına eşit katkı sağlaması, bu sayede hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye ulaşması elbette ki en önemli hedeflerimizden birisidir. Çünkü hayatımızda, işlerimizde ve vatandaşın da istekleri doğal olarak değişiyor. Bunları anbean kapamak ve kendi aramızdaki dengeyi de buna göre kurmak lazım. İkinci faydası ise daha insani bir şekilde, tanış olmak. Bu görevleri ifa ederken ya da bu görevlerden emekli olduğumuzda arkamızda güzel dostluklar, güzel hatıralar, aynı mesleği paylaştığın ortaya koymuş olduğun güzel anlar var. Bu eğitimlerin çıktılarına böyle bakıyorum. Arkadaşlarımızın da bu motivasyona sahip olmasını arzuluyorum. Çünkü bizim işimiz neticede insana hizmet işidir. Eğer bizler insani motivasyonlara sahip olmazsak, kardan kapanmış bir okul yolunu açmak için yeterli gayreti göstermeyiz. Garip gurebayı dert edinemeyiz. Bu toplantıları hem önemsiyoruz hem de bu toplantıların sayısını arttırmaya hem de bunlara elimizden geldiğince katılmaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Denetimleri en yüksek noktada tutuyoruz”

Bakan Soylu, “Geçen yıl bakanlık tarihimizin her alanda en yüksek eğitimini gerçekleştirdik. Denetimi bir taraftan izleme ve değerlendirme ekiplerimizle, bazen mülkiye başmüfettişlerimiz, bazen genel müdürlerimiz, bakan yardımcılarımız Hakikaten Türkiye'nin her noktasında özellikle bazen odaklandığımız bazen genel olarak baktığımız izleme ve değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Geçen yıl özellikle sivil toplum ve dernekler açısından yakın tarihimizin en yüksek denetimini gerçekleştirdik. Bu sene salgın olduğu için belki onun biraz altında kalırız. Ama bu senede az değil. Hedef kitlelerimizin, sorumluluk alanlarımızın çoğunda denetimleri en yüksek noktada tutuyoruz. Gerek mülkiye teftiş kurulumuzla gerek özel teftişler gerek her yıl rutin yapılması planlanan teftişler. Hemen hemen her alanda hiçbir aksaklık ortaya koymadan biraz mesaiyi aşarak bu denetim ve disiplini ortaya koymazsanız meselenin sağını ve solunu arkasını veya önünü iyi tanzim etmezseniz, eğer denetim mekanizmasını tam anlamıyla yerine getirmezseniz bahsettiğim verimliliği, hizmet kalitesinin standartlının yükselmesini ve vatandaş memnuniyetinin ulaşmak konusunda elbette ki zorluk yaşarız. Çok doğal olarak burada birbirimizi kontrol etmek ve denetlemek bu konudaki yol güzergahımızın oluşturduğu standartlara uymak bizim temel görevimizdir” şeklinde konuştu.

“Bizden hizmet alan vatandaşlarımızın memnuiyetini ölçtük”

Genel araştırmalar ve anketler yaptıklarını belirten Soylu, “Strateji Başkanlığı'mızın ortaya koyduğu ve devam ettirdiği bir memnuniyet araştırması var. Bunu kamu kurumlarında belki de ilk olabilecek bir şekilde otomatik olarak yapıyoruz. Buradan kurmuş olduğumuz bir sistem sayesinde hizmet alan vatandaşlarımızın memnuniyetlerini ölçüyoruz. Bu da bizim açımızdan fevkalade çok önemli bir süreç. Onun dışında genel araştırmalar ve anketler yapıyoruz. Bizden hizmet alan vatandaşlarımızın memnuiyetini ölçtük. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın e-Devlet bünyesinde olan bakanlıklar seviyesinde ilk kez açılan e-Başvuru sistemi Bu sadece bir devlet hizmetine yönelik değil. Her türlü noktada ifadeyi ortaya koyabilecek bir gerçektir. Nerdeyse 360 derece diyebileceğim, birçok yönlendirme rehber ve denetleme mekanizması söz konusu. Bunlar aynı şekilde devam etmektedir. Devamda edecektir” diye konuştu.

“Uzaktan eğitimde 32 bin olan hedefimizi, daha şimdiden 37 bin 756'ye ulaştırdık”

Hizmet içi eğitimlere ağırlık verdiklerini dile getiren Bakan Soylu, "Merkez birimlerimizde Eğitim Dairesi Başkanlığımızın 2019 yılında hedeflediği uzaktan eğitim sayısı 30 bindi, bunu gerçekleştirdik. Yüz yüze eğitim hedefimiz 4 bin 800'dü, bunu da 9 bin 385 olarak gerçekleştirdik. Bu yıl yüz yüze eğitim hedefimiz 6 bindi ama maalesef, virüs salgını sebebiyle şu an için 2 bin 63 olarak gerçekleştirebildik. Ancak uzaktan eğitimde 32 bin olan hedefimizi, daha şimdiden 37 bin 756'ye ulaştırdık. 2020 yılının temasını da ‘standart-süreklilik-memnuniyet' olarak belirlemiştik. Bu temaların haricinde entegrasyon, politika belgeleri, teknik ve beşeri kapasiteyi arttırmak, performans değerlendirme, vatandaş memnuniyetini arttırma, gibi temel stratejik ilkeler de oluşturmuştuk ve 4 yıldır bu ilkeler çerçevesinde pek çok adım attık. Tüm bu kavramsal yaklaşımların amacı İçişleri Bakanlığı'nın genel verimliliğini arttırmak, görev ve sorumluluk sahasında ürettiği kapasiteyi yükseltmek ve milletin beklentilerini tam olarak karşılayabilmektir" açıklamasında bulundu.

Kimlik kartlarına e-imza yüklenebilecek

Bakanlık faaliyetleri hakkında da bilgi veren Soylu, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinde konsept değişikliğine gidiyoruz. Vatandaşımızın oradaki memnuniyetinin orada ne kadar arttığını görüyoruz. Geçen hafta kimlik kartlarının içerisine ehliyetimizi yüklüyoruz. TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz. İnşallah e-imza yakında bu konuda altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak. İnşallah 2021'in belli bir zaman diliminde o da yüklenmiş olacak. Bir taraftan 112 acil hizmetlerin entegrasyonunu sağlamaya çalıyoruz. Bu projeyi 2021'in ortalarında tüm Türkiye'de 112 ile tüm acil çağrılara ulaşabilecek, hem bir kolaylığı hem de modernliği sağlıyoruz" diye konuştu.

“En temel düsturunuz, kaynakları milletin yararına ama mutlaka ve mutlaka verimlilik esasına göre kullanmak olmalıdır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

“Önümüzdeki süreçte İl Özel İdareleri ve İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı arasındaki iletişim ve denetimin, çok daha yoğun olacaktır. Sizlerin çalışma sahanız ile ilgili bir yazılımında bakanlığımız bünyesinde geliştirilme çalışması da sürmektedir. Bilmenizi isterim ki önümüzdeki sürecin, il özel idareleri açısından temel hedefi, verimliliği arttırmaktır. Bunun içinde üretilen iş verimliliği de var, ama aynı zamanda ekonomik verimlilik var ve bunlarında bütünleşik sistem içerisinde yer alması var. İl özel idareleri olarak aslında çok kritik bir yerde duruyorsunuz. Bir yanda bütün bakanlıklar, yatırım yapan kurumlar, hizmet üreten ve kaynak kullanan kurumlar, diğer yanda da bu hizmeti talep edenler, İl genel meclisleri, muhtarlar, yerel saikler var. Sizler, işlerin somutlaştığı noktadasınız. Harcamayı yapan, gelen kaynağı kullanan birimlersiniz. En temel düsturunuz, kaynakları milletin yararına ama mutlaka ve mutlaka verimlilik esasına göre kullanmak olmalıdır.”