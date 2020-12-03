Bakan Soylu, engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Daire Başkanlığı düzenlediği bir program dahilinde engelli çocuk sahibi olan polis aileleri ile bir araya geldi. Program korona virüs salgını nedeniyle videokonferans yolu ile gerçekleşti. Soylu yurdun dört bir yanından programa katılan engelli çocuklar ve aileleri ile sohbet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada, "3 Aralık'ta özellikle Emniyet Teşkilatımızda bulunan ailelerimizin yakınlarıyla her yıl bir araya geliyorduk. Maalesef bütün dünyanın da içerisinde bulunduğu bu salgından dolayı çok düşündük bir araya mı gelelim. Biz de bu yılı atlamayalım salgın olsa da birbirimize özlemimizi giderelim düşüncesi içerisinde olduk. O açıdan ülkemizde şu anda ekranları başında bizi takip eden hem tüm ailelerime hem hem her biri bizim ciğerparemiz olan çocuklara selamlarımızı iletiyoruz. Bugün onlarla bir arada olmaktan da büyük bir memnuniyet ve onur duyuyoruz" dedi.

Program sonrası da konuşmasına devam eden Bakan Soylu şunları söyledi:

"Böyle güzel bir birliktelik yaşadık. Önemli olan gönüllerimizin ve kalplerimizin bir arada olabilmesine temin edebilmek. Ben olduğumuzu zannediyorum. Daha farklı programlarımız vardı. Bugün maalesef bir arkadaşımızın şahadete yürümesiyle sadece böyle karşılıklı birbirimizle olmak istedik. Bunu burada şimdilik bitmiş saymayalım kesmeyelim İnşallah bu ailelerle birlikte Allah nasip ederse koronanın bittiği ilk zamanda birlikte olacağız. Nice böyle güzel günlerde, bu ailenin büyüklüğü içerisinde herkesin birbirini hatırladığı, muhabbet, hasbihal ettiği bir zaman dilimi, Allah bu teşkilatımıza da, milletimize de, aslen bütün insanlara da yaşatır düşüncesindeyim. Huzurunuzun ve mutluluğunuzun daim olmasını diliyorum."