Bakan Soylu: “Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapacağımız her katkı onur kaynağı olacaktır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapacağımız her katkı bizler için şüphesiz onur kaynağı olacaktır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Rih ile bir araya geldi. İkili Şeref Defteri'nin imzalanması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Güvenlik ve sivil savunma gibi alanlarda anlaşmalar yaptıklarını belirten Soylu, “Sahip olduğumuz kardeşlik bağı diplomasinin tarif edemeyeceği samimiyeti ve kendine has yapısını net bir şekilde özetlemektedir. Heyetlerarası görüşmelerde detaylarını konuşacağımız ilişkilerimizin kardeşçe geçmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Birçok ilişkimiz var ve bunların her geçen gün güçlendiğini görüyoruz. Güvenlik ve sivil savunma gibi alanlarda anlaşmalarımızı yaptık. İnşallah bu alanlardaki ilişkilerimizi de aynı şekilde geliştireceğiz. Mayıs ayında bakan yardımcımızın ziyareti vesilesiyle acil çağrı merkezleri ve pasaport basımı alanlarında tecrübe paylaşımına yönelik sunduğumuz öneriyi çok kıymetli buluyoruz. Görev alanımıza hangi konu giriyorsa bizim sorumluluğumuz size hizmet etmektir. Yürekten inandığımız Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapacağımız her katkı bizler için şüphesiz onur kaynağı olacaktır” şeklinde konuştu.

“Türkiye bizim için bir fenerdir”

İki ülke arasındaki ilişkilerde samimi bir hava olduğunu söyleyen Bakan Al-Rih, “Türk ve Filistin halkı tarihten kaynaklanan köklü ve güçlü ilişkilere sahip. Cumhurbaşkanlarımız anlaşmalar yaptı. Zor dönemlerden geçiyoruz. Bunların yürürlüğe girmesini desteklemeliyiz. Devlet başkanlarımızın talimatları doğrultusunda gerekenlerin yapılmasını sağlayacağız. Türkiye bizim için bir fenerdir. Örnek bir ülkedir. Dostluklarımız devam etmektedir Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.