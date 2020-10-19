Bakan Soylu: "Hakkari'de 17 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen hafta kamuoyuna Hakkari'de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonda kamuoyuna toplam 8 kişinin etkisiz hale getirildiğini söylemiştik. Bu operasyonun yeri çok manidardır. Bu operasyonun yerine karanlık da ilk kez girdik ve 17 terörist etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızdan razı olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla Bakanlıkta 50 muhtarla yemek programında buluştu. Bakan Soylu, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara yaptığı hitabında, "Değerli muhtar kardeşlerim sizleri bu muhtarlarla ilgili bir yıldönümünde en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizler bizim yerel yönetimlerde Türkiye'deki ilk elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz. Dolayısıyla burada İçişleri Bakanlığımız, valilerimiz, kaymakamlarımızla beraber müşterek çalışmalarınızla, inanıyorum ki Ankara'mızı güzel yarınlara beraber taşıyacağız. Dayanışmamız çok önemli, yardımlaşmamız çok önemli. Bu dayanışmamızı başarılı bir şekilde yürüttüğümüz sürece Allah'ın izniyle Ankara'mız bir başkent olarak çok daha güzel günlere yürüyecektir. Ben bu vesileyle başta bakanımız olmak üzere valimiz, kaymakamlarımız ve siz değerli muhtar kardeşlerim olmak üzere hepinizi daha nice yıllarda beraber olmak üzere en kalbi duygularla selamlıyorum. Günümüz hayırlı olsun, geleceğimiz ailelerimizle beraber mutlulukla dolu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin bu topraklar üzerinde yaklaşık 200 yıldır muhtarlar seçtiğini söyledi. Tarihimizde seçimle iş başına getirilen ilk kamu görevlisinin muhtarlar olduğunu belirten Soylu, "Fakat ne ilginçtir ki yerelde böyle köklü bir seçim alışkanlığımız olmasına rağmen ülke yönetiminde hep birlikte demokrasi için çok büyük mücadeleler verdik. Darbeler gördük, vesayet kurumları gördük. Bu millete demokrasiyi fazla gördüler. Muhtarımızı seçmemize izin verdiler ama bu ülke başbakan seçince rahatsız olup idam ettiler. Cumhurbaşkanımızı zaten yıllarca seçtirmediler. Birileri bu süreçleri önemsemeyebilir ama bu hal çok ciddi bir planlamanın, daha doğrusu bu milletin cumhuriyetle beraber tekrardan ayağa kalkmaması için dikkatlice takip edilmiş acımasız bir stratejinin ürünüdür" diye konuştu.

"15 Temmuz sadece sokağa çıkıp milli iradeyi savunduğumuz tek gecelik bir karşı çıkış değildir"

Bazı çevrelerin 15 Temmuz darbe girişimine kadar bu stratejiyi ısrarla takip ettiğine vurgu yapan Soylu, "15 Temmuz ve sonrasını bu açıdan iyi değerlendirmek lazım. 15 Temmuz sadece sokağa çıkıp milli iradeyi savunduğumuz tek gecelik bir karşı çıkış değildir. 15 Temmuz sonrasındaki 4 yılda yaptıklarımızla bir bütündür. Çok farklı bir değişim sürecinin adıdır. Biz 15 Temmuz'dan aldığımız güçle otomobil yapmaya kalktık. 15 Temmuz'dan aldığımız iradeyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtik. Yine 15 Temmuz'dan aldığımız güçle uluslararası arenada bir iddianın sahibi olduk" şeklinde konuştu.

"Terörle mücadelede, uluslararası politikada kendi göbeğimizi kendimiz kestiğimiz bir döneme hep birlikte adım attık" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Yeni güvenlik konseptine geçtik. Artık terörle mücadele ederken canımızın yanmasını beklemiyoruz. Tüm terör örgütlerine karşı eş zamanlı ve kesintisiz bir operasyon halindeyiz. Terörü besleyen tüm sebeplerle de mücadele ediyoruz. Terörle iltisaklı belediyelere görevlendirme yapmamızı eleştiriyorlar ama kimse kusura bakmasın. Birileri belediyeleri terör örgütünün bayisi gibi kullanırken biz karşıdan bakamazdık. Milletin çoluk çocuğunu dağa kaçırmak için kılavuzluk ederken biz karşıdan bakamayız. Bugün itibariyle terör örgütünün Türkiye'den ikna edip dağa gönderdiği kişi sayısı 44. Bunun yılda 5 bin 500 olduğu günleri gördük. Salgın olmasına rağmen aileleriyle beraber bir arada olup terör örgütünden ikna edip adalete teslim ettiğimiz sayı 184. Bu geçen sene 270'in üzerindeydi. Terör örgütünün ikna ettiği sayı 44, bizim terör örgütünden ikna ettiğimiz sayı 184. Biz, bu anlamda da büyük üstünlük kurduk."

"17 terörist etkisiz hale getirildi"

Soylu, "Geçen hafta kamuoyuna Hakkari'de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonda kamuoyuna toplam 8 kişinin etkisiz hale getirildiğini söylemiştik. Bu operasyonun yeri çok manidardır. Bu operasyonun yerine karanlık da ilk kez girdik ve 17 terörist etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızdan razı olsun. Dün yine Amanoslar'da Dörtyol İslahiye Grubu imha edildi. Amanoslar'da kalan terörist sayısı arkadaşların iddiasına göre 4, benim iddiama göre 3. İnşallah Amanoslar'daki geri kalanları da bitirip nasıl Karadeniz'de bir temizlik gerçekleştirilmişse şimdi Amanoslar'ı da bu musibetten kurtarmış olacağız. Teslimden başka, bırakıp kaçmaktan başka bir çareleri yok" ifadelerini kullandı.