Bakan Soylu: “İBB'de toplam bin 668 kişi hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bin 600'ü aşkın kişinin terör örgütleriyle bağlantılı olduklarının tespit edildiğini belirterek, “İBB'de toplam bin 668 kişi hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Demet Sezen Toplantı Salonu'nda belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Gerçekleştirilen soruşturmalar çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve belediyeye bağlı kurumlarda 54 kişinin terör örgütleriyle bağlantılı olduklarını belirten Bakan Soylu, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı şahısların istihdam edildiği iddialarına ilişkin olarak mülkiye ve ticaret müfettişleri tarafından bir idari soruşturma başlatıldı ve Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerde toplam 54 kişinin terör örgütleriyle irtibat, iltisaklı olduğu tespit edildi. Bunlardan 30 şahıs hakkında ‘PKK/KCK veya FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından verilmiş mahkeme kararları var, bazılarının ise yargılamaları sürüyor. 54 kişiden diğer 24 şahsın ise sözde ‘değer ailesi' olması açısından birinci ve ikinci derece yakınları olan kişilerin PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda veya Avrupa ülkelerindeki yapılanması içerisinde yer aldığı, bazılarının güvenlik güçlerince sağ olarak ele geçirilmiş olduğu ve haklarında adli işlem yapıldığı anlaşılmıştır. Bu 54 şahıs işe alınırken geçerli mevzuat hükümleri uygulansaydı, bunların işe girmeleri mümkün olmayacaktı. Bu konuda sorumluluğu bulunan 21 kişi hakkında müfettişlerimizce tevdi raporu düzenlenmiş ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” açıklamasında bulundu.

“Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesinde iki adli soruşturma yürütüldü”

Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve terör örgütü propagandası yapan şahısların yakalandığını söyleyen Bakan Soylu, şunları dedi:

“İşin bir de adli soruşturma safhası var. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesinde iki adli soruşturma yürütüldü. PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı eylem yaparken etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının birinci derece aile yakını olan, terör örgütü tarafından sözde ‘değer ailesi' olarak adlandırılan, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven, PKK/KCK elebaşının posteri altında fotoğraf çektirip paylaşan, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde bayrağını, flamasını paylaşan, kırsal alanda faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarının silahlı olacak şekilde fotoğraflarını paylaşan, yapılan aramada terör örgütü elebaşına ve mensuplarına ait fotoğraf, video gibi materyaller ele geçirilen ve 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe girdiği anlaşılan 10 belediye personeli, 15 Eylül'de yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır. Bu 10 belediye çalışanından ikisinin çocuklarının PKK/KCK kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirildiği ve diğerlerinin birinci ve ikinci derece aile bireyleri hakkında terör suçlarından işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Gözaltıların hemen ertesi günü adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanmıştır. 7 şahsın ise adli kontrol kararı ile yargılanmalarına devam edilmektedir.”

“Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmiştir”

Belediyenin Basın İşlerinden Sorumlu Başkanı Bedrettin Gündeş'in terör örgütü propagandası yaptığının tespit edildiğini aktaran Bakan Soylu, “Mersin Büyükşehir Belediyesindeki ikinci adli soruşturmada da 28 Eylül tarihinde PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütüne eleman temin eden aralarında 18 belediye personelinin bulunduğu 20 şahıs yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in terörist cenazelerine katıldığı, maddi destek sağladığı, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmiştir. Adli makamlara sevk edilen bu kişi tutuklanmıştır” dedi.

“Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un teröre yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılaması devam ediyor”

Bakan Soylu, Adana'nın Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un ve bazı belediye personellerinin terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu belirterek şunları dedi:

“Bir diğer tespitimiz Adana Seyhan Belediyesine aittir. Burada da ‘Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un PKK terör örgütünün sözde bölge sorumlusu ve halen tutuklu olan terörist Mehmet Saruhan ile irtibatlı olduğu ve belediyeye sözde ‘değer ailesi' olarak eleman aldığı iddiaları vardı. Bu iddialara ilişkin mülkiye ve ticaret müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmada Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un teröre yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılamasının devam ettiği, aynı zamanda Bakanlığımızca açığa alındığı, son mahalli idareler seçiminden incelemenin başladığı 22 Temmuz tarihine kadar Seyhan Belediyesi'ne bağlı ‘Seyhan İmar İnşaat Kültür Sağlık Ticaret Anonim Şirketi'nde işe alınan 501 kişiden 234 kişi hakkında hiçbir şekilde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bu şahıslardan halen belediye şirketinde çalışan 12'sinin kendilerinin veya birinci ve ikinci derece yakınlarının çeşitli tarihlerde terör bağlantılı eylemler içerisinde bulundukları tespit edilmiştir. Bu 12 şahıstan 1'i hakkında terör örgütüne üye olmak suçu çerçevesinde yürütülen soruşturma devam ediyor. 3'ünün ise PKK/KCK terör örgütüne üye olma, PKK/KCK adına korsan gösteriye katılma, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçlarından mahkumiyet kararları olduğu ve bu suçları adli sicil belgelerinde göründüğü halde belediyede çalışmaya devam etikleri tespit edilmiştir.”

“Funda Buyruk'un örgütle iltisaklı şahısları işe aldığı tespit edilmiştir”

Funda Buyruk'un terör örgütleri ile ilişkili kişilere iş verdiğinin tespit edildiğini söyleyen Bakan Soylu, “‘Seyhan İmar İnşaat Kültür Sağlık Ticaret Anonim Şirketi'nde personel istihdamından sorumlu olan yönetim kurulu üyeleri ile istihdam edilen personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırma görevi verilen belediye yetkilileri hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 27 Haziran tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde örgüt yapılanmasında yer alan 37 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un belediye binasında bulunan makam odasında, ‘Binevş Kültür ve Sanat Derneği'nde ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un örgütle iltisaklı şahısları işe aldığı tespit edilmiştir. Belediye çalışanı Mahsum Uzun'un da terör örgütü tarafından ‘değer ailesi' olarak adlandırılan ailelerden olduğu ve kız kardeşi ‘Amara-Semsur' kod adlı ‘Çağla Uzun'un PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütmekteyken 2017 yılında etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklanmış, 2 belediye personelinin de aralarında bulunduğu 27 şahsın adli kontrol kararıyla yargılanmalarına devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında tekniker olarak çalışan Mustafa Demir'in sözde PKK kongresine katıldığı tespit edilmiştir”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de terör soruşturmalarının olduğunu dile getiren Bakan Soylu, “Soruşturma yürütülen bir diğer belediye de İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmada haklarında ifade ve teşhis bulunan PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilere yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden biri olan Mustafa Demir'in SGK kaydında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında tekniker olduğu yazmaktadır. Bu kişi gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş ve halen Sincan Cezaevinde bulunmaktadır. Bu kişinin ayrıca Kandil bölgesinde 15-20 Mayıs 2004 tarihinde sözde ‘PKK Korgragel 2. Kongresi'ne katıldığı tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.

“CHP'li belediyelerin terör örgütleri faaliyetleri içerisinde bulundukları tespit edilmiştir”

Gaziantep'teki belediyelerde de terör örgütü bağlantılarının bulunduğunu belirten Bakan Soylu, “Bir diğer adli soruşturma Gaziantep'te yürütülmüştür. 14 Temmuz 2020 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün sözde cezaevi iç-dış koordinasyon, kadın alan, kent meclisi, mali ve ekonomik alan, ideolojik alan, devrimci gençlik hareketi, demokratik toplum kongresi, Halkların Demokrat Partisi (HDP) Gençlik Meclisi içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında Şehitkamil Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle'nin KCK/Türkiye masası yapılanması ve mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü ve bu amaçla ev toplantıları düzenlediği; Şahinbey CHP İlçe Belediye Meclis Üyesi Avukat Adnan Erol'un PKK/KCK cezaevi dış koordinasyonu içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılmıştır. Adli makamlara sevk edilen adı geçen şahısların ‘silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçundan yargılamaları sürmektedir” diye konuştu.

“MLKP'li Cebrail Gündoğdu'nun Ayvalık Belediyesinden iki çalışının evinde barındığı tespit edildi”

Balıkesir Ayvalık Belediyesi'nden iki kişinin terörden arananlar listesinde ‘turuncu' kategoride yer alan MLKP'li Cebrail Gündoğdu'ya yardım ve yataklık desteği sağladığını açıklayan Bakan Soylu şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz nisan ayında Bursa'da cezaevi aracına bir bombalı saldırı düzenlenmiş, bir infaz koruma memuru arkadaşımız şehit olmuştu. Ayvalık'ta gerçekleştirdiğimiz soruşturmada, bu eylemin failleri olan ‘Tanya' kod adlı Seda Baykan ve Dilek Arsu, 17 Eylül'de İzmir'in Dikili ilçesinde yapılan operasyonda Mehmet Mustafa Uzkar'a ait hücre evinde yakalandılar. Aynı evde kaldığı tespit edilen MLKP terör örgütünün içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve ‘turuncu' kategoride aranan ‘Zafir-Emre' kod adlı Cebrail Gündoğdu ise 22 Ekim'de İzmir Menemen'de yakalandı. Cebrail Gündoğdu'ya Ayvalık ilçesinde yardım ve yataklık edip, ikametlerinde barındırdıkları tespit edilerek gözaltına alınan 8 şahıstan Tuğba Erol ve Rana İzdeş'in Ayvalık Belediyesine ait olan ‘Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret LTD' şirketinde çalıştıkları; Umur Özgültekin isimli kişinin 2011-2019 yılları arasında Ayvalık Belediyesi'ne ait şirketlerde SGK kayıtlarının olduğu belirlendi. Bu tespitin ardından bakanlığımızca Ayvalık Belediyesi belediye şirketinin görevlileri hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma halen devam ediyor. Gözaltına alınan şahıslardan Rana İzdeş'in barınma ve lojistik destek sağladığı evinde yapılan aramalarda, MLKP terör örgütü eş başkanı Başak Şahin Duman ve Bursa'da eylem yapan örgüt mensubu Dilek Arsu'nun parmak izleri bulundu. Rana İzdeş'in 2012 yılında CHP Ayvalık İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirlenmiş; Ayvalık Belediyesi'ne bağlı Park Cafe isimli sosyal tesislerde sorumlu olarak çalıştığı, SGK kaydının ise adı geçen belediye şirketinde olduğu anlaşılmıştır. Tuğba Erol isimli şahsın Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubuna yer temin ettiği, ikametinde yapılan aramalarda Cebrail Gündoğdu'nun parmak izlerinin tespit edildiği, şahsın Ayvalık Belediyesi'ne bağlı yine aynı şirkette çalıştığı, CHP Ayvalık Kadın Kolları üyesi olduğu anlaşılmıştır. Umur Özgültekin isimli şahsın MLKP terör örgütünün silahlı hücresinin üyesi ve Bursa saldırısını gerçekleştiren Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubunun barınma ve lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı kamera görüntüleri ile tespit edilmiştir. Bu kişinin de CHP Ayvalık Teşkilatı üyesi olduğu anlaşılmıştır.”

“Ataşehir Belediyesinden 125 kişinin suç kayıtlarının olduğu tespit edildi”

İstanbul Ataşehir Belediyesi ile ilgili de açıkmalarda bulunan Bakan Soylu, “Bir diğer soruşturmamız İstanbul Ataşehir Belediyesi ile ilgilidir. ‘Ataşehir Belediye Başkanlığının 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren personel, imar, ihale, yapı ruhsatları ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iş ve işlemleri ile ilgili olarak özel teftiş yapılmıştır. Bu özel teftiş kapsamında ‘Ataşehir Belediyesi DHKP/C'ye çalışıyor' başlıklı haberler üzerine mülkiye müfettişliğince yürütülen incelemelerde belediyede ve iştiraki olan ‘Atabel ve Ataper' adlı şirketlerinde çalışanlardan toplam 125 kişinin silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, silahla yağmalamak, silahla yaralamak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, cinsel taciz, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak ve kullanmak gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur”

Belediye bünyesinde terör örgütleriyle bağı olan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Bakan Soylu, “2019 yılından önce işe başlatılmış olan 16 çalışanın terör örgütleriyle irtibat ve iltisakının olduğu, bunlardan 3 kişinin DHKP/C terör örgütüyle, 13 kişinin ise diğer terör örgütleriyle irtibat ve iltisakının olduğu; 2019 yılından sonra işe başlatılan 13 çalışanın kendisi veya birinci derecede yakınlarının terör örgütleriyle irtibat ve iltisakının olduğu, bunlardan 1'inin DHKP/C, 1'inin FETÖ, 7'isinin PKK/KCK, 1'inin TKEP/L, 1'inin TKPM/L, 1'inin MKP ve 1'inin El-Kaide ile irtibat ve iltisakının olduğu tespit edilmiştir. Bu kişilerin Ataşehir Belediyesinin gizlilik içeren birimlerinde cinsel taciz suçundan kaydı olan kişilerin ise kadın ve çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda hizmet sunan park ve bahçeler müdürlüğü, kadın ve aile müdürlüğü gibi hassas birimlerde çalıştırıldığı görülmüştür. Sorumluluğu bulunan görevliler ile ilgili tevdi raporu düzenlenmiş ve Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

Terör propagandası yapan ‘DİAYDER' ile ilgili açıklama

Bakan Soylu, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER) de terörle iç içe olduğunu ifade ederek, “Bir diğer tespit daha önce de kamuoyu ile paylaştığımız, kısa adı ‘DİAYDER' olan Din Alimleri Yardımlaşma Derneği hakkındadır. ‘DİAYDER', bizzat terörist başının 2008-2009 yıllarında avukat görüşmeleri aracılığıyla örgüt kadrolarına ve müzahir oluşumlara yönelik ‘her alanda dernekleşme' faaliyetlerine ağırlık verilmesi talimatı sonrası kurulmuş derneklerden biridir. Özellikle ‘sivil cuma namazı' adı altında düzenlenen kitlesel faaliyetlerde ön plana çıktığı, dernek üyesi yerel din adamlarının sivil cuma namazlarında terör örgütünün, terörist başının propagandasını yaptıkları, devlet aleyhine karalayıcı açıklamalarda bulundukları anlaşılmıştır” şeklinde konuştu.

“Yetkili mahkeme kararıyla dernek kapatılmıştır”

Söz konusu derneğin kapatıldığını söyleyen Bakan Soylu, “DİAYDER'in mülkiye müfettişi ve dernekler denetçisi tarafından denetlenmesi sonucunda derneğin amacından saptırılarak dernek adı altında suç işlemeye zemin hazırlamak haline geldiği değerlendirilerek kapatılması ile dernek yöneticileri hakkında mevzuata aykırı iş ve işlemleri nedeniyle gerekli adli ve idari yaptırımların uygulanması için İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarına sunulan tevdi raporuna istinaden yetkili mahkeme kararıyla dernek kapatılmıştır” dedi.

“Maaşlarının bir kısmını DİAYDER'e bağışladıkları tespit edilen 5 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 28 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) içerisinde DİAYDER ile bağlantılı kişilerin olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK terör örgütü ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye göre dernekle bağlantılı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde işe alındığı değerlendirilen 11 kişiden 8'i bir süre İBB birimlerinde çalışmış, gözaltına alındıktan sonra işten çıkartılmışlardır. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 3 Temmuz 2021 tarihinde 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Daire Başkanlığı bünyesinde gassal olarak görev yaptıkları,

maaşlarının bir kısmını DİAYDER'e bağışladıkları tespit edilen 5 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 28 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” açıklamasında bulundu.

İBB bünyesindeki 9 kişiye tutuklama

Bakan Soylu, İBB'de görevli 9 kişinin tutuklandığını belirterek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gassal olarak görev yaptıkları tespit edilen aralarında Mehmet İnan, Aydın Ayhan, Mehmet Emin Aslan isimli 3 şahsın da bulunduğu toplam 9 şahıs tutuklanmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gassal olarak görev yaptıkları tespit edilen Nur Mehmet Işık ve Fahrettin Ülgün isimli 2 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 8 şahıs konutu terk etmeme cezası ile tutuksuz yargılanmak üzere, 9 şahsın ise adli kontrol şartıyla adli süreci devam etmektedir. Ayrıca gassal olarak görev yapan 5 İBB çalışanının birinci ve ikinci derece aile bireylerinden 4'üne terör suçundan işlem yapıldığı tespit edilmiştir” diye konuştu.

“İBB'de toplam bin 668 kişi hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bin 600'ü aşkın kişinin terör örgütleriyle bağlantılı olduklarının tespit edildiğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“31 Aralık itibarıyla ilk defa işe alınan 25 bin 361 kişiden 15 bin 125 kişi hakkında belediye tarafından hiçbir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebinde bulunulmamış ve ayrıca mevzuata göre şirketlerde ilk defa işe alınanlar için değerlendirme komisyonu oluşturulması gerekirken bu da yapılmamıştır. Adli sicil belgeleri e-Devlet üzerinden alınırken kamu/özel seçeneğinden özel seçeneğinin seçilmesi nedeniyle bu kişilerin büyük çoğunluğuyla ilgili sadece özel şirketler için verilen adli sicil kaydının olduğu, arşiv kaydının ise bulunmadığı anlaşılmıştır. Müfettiş incelemesi başladıktan sonra ise daha önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talep edilmeyen personel hakkında İstanbul Valiliğine apar topar arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması talepleri gönderilmeye başlanmıştır. Özel teftişin başlamasından sonra 120 civarında kişi, güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarılmıştır. Emniyet ve UYAP verilerine göre ilk defa işe alınan 25 bin 361 kişiden 4 bin 227 kişi hakkında adli soruşturma ve kovuşturmanın bulunduğu, bunlardan 147 kişi hakkındaki soruşturma ve kovuşturmaların ‘terör örgütleriyle bağlantılı veya Anayasal düzene karşı işlenen suçlardan' olduğu ve bunlardan 66 kişi hakkında ‘terör örgütleriyle bağlantılı veya Anayasal düzene karşı işlenen suçlardan' mahkumiyet kararının bulunduğu, ayrıca 709 kişinin kendisi hakkında ve 959 kişinin yakınları hakkında olmak üzere toplam bin 668 kişi hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu bin 668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı ise FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütlerde 51 kişi şeklindedir.”

“Bakanlığımızca verilen araştırma/ön inceleme onayı gibi mevzuatın emrettiği hukuki süreçler başlatılmıştır”

Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Soylu, “Özel teftiş sonucunda elde edilen tespitlere göre terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı kişilerin durumları araştırılmadan ve değerlendirilmeden işe alınmaları nedeniyle sorumluluğu tespit edilen görevliler hakkında bakanlığımızca verilen araştırma ön inceleme onayı gibi mevzuatın emrettiği hukuki süreçler başlatılmıştır. Yürütülen araştırma/ön incelemelerde gelinen aşama itibarıyla kendisi ve yakınları haklarında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunan toplam bin 668 kişi içindeki incelemeye konu 505 kişiden 49 kişinin İBB; 2 kişinin İETT, 17 kişinin İSKİ ve 437 kişinin İBB iştiraki şirketler tarafından işe alındığı ancak bu kişilerden 223 kişinin İBB, 12 kişinin İETT, 33 kişinin İSKİ ve 237 kişinin İBB iştiraki şirketlerde çalıştığı, incelemeye konu bu 505 kişiden 484 kişinin terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olabileceklerine dair kayıt bulunduğu ancak güvenlik soruşturmaları yapılmadan işe başlatıldıkları belirlenmiştir. İncelemeye konu olan bu 505 kişiden 36 kişinin sözde ‘değer ailesi' mensubu olduğu, 6 kişinin bizzat PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermiş olduğu, terör örgütleriyle irtibat ve iltisakları nedeniyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 21 kişinin ilgili KHK'larda ‘ihraç edilen kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinde çalıştırılamayacakları' açıkça belirtilmesine rağmen İBB şirketlerinde işe alındıkları tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.

“Terör suçları ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar dışında kalan 456 kişi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılmadan işe alınmışlardır”

Süreçle ilgili çalışmaların çok yönlü devam ettiğini kaydeden Bakan Soylu, “Bin 668 kişiden terör suçları ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar dışında kalan suçlardan hakkında 1 yıl ve üzeri mahkumiyet kararı bulunan 456 kişi tespit edilmiş olup, bunlar da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılmadan ve durumları değerlendirilmeden işe alınmışlardır. Ayrıca 2016 yılında Şırnak'ta örgüt mensuplarından ele geçirilen dokümanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak Duran isimli şahsın terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüttüğüne dair fotoğraflarının olduğu tespit edilmiş ve bu kişi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce 27 Nisan'da yürütülen çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınmış; adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanmıştır. Şafak Duran'ın işe alım süreci ile ilgili olarak sorumlulukları tespit edilen İBB görevlileri hakkında da tevdi raporu düzenlenerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.