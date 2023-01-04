Bakan Soylu: “(İmamoğlu ile yaptığı görüşmeler) İmamoğlu ile bugüne kadar 40 arama gerçekleştirildi”

20 tanesiyle karşılıklı görüşme yapılmış. Bütün arama kayıtları burada. 29 keresini karşı taraf aramış, 11'ine de ben geri dönmüşüm” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık basın odasında düzenlenen ‘2022 Yılı Değerlendirme Toplantı'na katıldı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Burada tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha, yani hedefimizdeki iki kişi aranıyor. Burada onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz. Buradaki soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerimiz budur. Sosyal medya dedikoduları üzerinden adım atmak doğru değil. Milletimiz emin olsun, araştırmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirme yapılarak ilerleyecektir" ifadelerini kullandı.

“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugüne kadar 40 telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Bakan Soylu, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Cevapsız aramalarımız da vardır. Cep telefonu aramaları da vardır. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirildi. 20 tanesiyle karşılıklı görüşme yapılmış. Bütün arama kayıtları burada. 29 keresini karşı taraf aramış, 11'ine de ben geri dönmüşüm. Bana 'CHP Genel Merkezi'ne karşı beni ezdirme' diyebilirsin, hemşeri olduğumuzu söyleyebilirsin. Ama 'yalan' demen normal değildir” diye konuştu.

“Yaptığı açıklamalarda 'terör örgütüyle irtibatlıları almadım' demiyor”

İmamoğlu'nun belediyelere yönelik terör soruşturmaları hakkındaki açıklamalarıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, “Basın toplantısında arkadaşların verdiği bilgiler çerçevesinde bir iflası görüyoruz. Bu adamları yoldan geçerken mi aldık. 'İddia ettiğiniz kişileri belediyeye almadım, bana iftira atıyorsunuz' demedi. Kıvırmak doğru değil. Değer ailesi nedir? Terör örgütü PKK dağa adam götürüyor, kardeşlerini işe sokuyor belediyelerde. Yaptığı açıklamalarda 'terör örgütüyle irtibatlıları almadım' demiyor. Bunun bir karşılığı yoktur. Devlet bunu sorgulamakla mükelleftir" dedi.

“Ömrü devlete küfretmekle geçen insanları karşısına dizmiş”

Soruşturmaların çeşitli evreleri olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Ben bunları işten atacak yetkiye sahip değilim. Atıldıktan sonra burada bitmiyor. Atılanlar OHAL kurumuna başvuruyor. Ondan sonra da mahkeme süreci var ve oraya gidiyor. Ben İBB'ye sandalye atacağım, acaba Ekrem İmamoğlu bugün işe kimi aldı? Ömrü devlete küfretmekle geçen insanları karşısına dizmiş, devlete küfür etmeyi takla atarak değiştiren anlayışı devam ettirmeye çalışıyorlar. 'Ben iki taneyi tespit ettim, attım' diyor. Demek ki atma yetkin var" şeklinde konuştu.

"Bundan sonrası yargının işi"

Dosyaların yargıya teslim edildiğine değinen Bakan Soylu, “Selpakla beraber yüzlerini siler dururlar. Yalan adamı terletir. Geçen sene Özgür Özel'in sorduğu soru üzerine, dedik ki terörle iltisaklı gözüküyor. Müfettiş görevlendirdik, müfettiş işini 11 ayda bitirdi. Dosyayı tanzim ettiler, yargıya gönderdiler. Bundan sonrası yargının işi. Senin de teftiş kurulun var. İncelemeni yaparsın. Yaptığı açıklamalardan hiçbirinde 'ben terör örgütüyle iltisaklıları almadım' demiyor. 'Aldım ama sorun bakalım niye aldım' diyor” dedi.