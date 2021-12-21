İhlas Haber Ajansı

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Bakan Soylu: “İstanbul'da 151 kilogram esrar ve 237 kilogram eroin yakalayan kahraman polislerimizi tebrik ediyorum”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 ve 20 Aralık’ta İstanbul’da 151 kilogram esrar ve 237 kilogram eroin yakalaması yapan polis ekiplerini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 ve 20 Aralık'ta İstanbul'da 151 kilogram esrar ve 237 kilogram eroin yakalaması yapan polis ekiplerini tebrik etti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul'da 19 Aralık'ta Çatalca, Küçükçekmece ve Ümraniye'de yapılan operasyonlarda 151 kilogram esrar ve 14 kilogram eroin, 20 Aralık'ta ise Esenyurt'ta yapılan operasyonda 223 kilogram eroin ele geçirildi. 15 kişi gözaltında. Kahraman polislerimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.

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