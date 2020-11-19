Bakan Soylu Jandarma Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Telsizlerle konuşmaktan bile çekinen ancak sivilleri hedef alabilen, salgınlarda insanlara ekmek götüren vefa sosyal destek grubuna bile saldırmaktan geri durmayan bu hainlerin ipini inşallah yurtiçindeki sınırlarımızda 2021 yılı içerisinde çekmiş olacağız" dedi.

Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı tarafından icra edilen kurslar kapsamında; uçak kursunu tamamlayan 10, helikopter kursunu tamamlayan 24 kursiyer olmak üzere 34 pilot, ulaştırma havacılık teknisyen temel kursunu tamamlayan 31 teknisyen olmak üzere toplam 65 kursiyer mezun oldu. Söz konusu kurslardan mezun olan kursiyerler 50 haftalık zorlu eğitimleri başarı ile tamamladı. Mezuniyet törenine pandemi nedeniyle kursiyerlerin aileleri katılmadı.

“Bugünün Türkiye'si güvenlik denetimi açısından büyük ve tarihi bir değişim yaşamaktadır”

Jandarma Havacılık Başkanlığı Merkez Bakım Hangarları'nda gerçekleşen mezuniyet töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugünün Türkiye'si güvenlik denetimi açısından büyük ve tarihi bir değişim yaşamaktadır. Dünya konjonktürü gereği artan tehditleri, artan bir kapasite ve stratejik yaklaşımla göğüslemektedir. Bakın bugün mezun olan arkadaşlarımız büyük çoğunlukla inşallah yakında görevlerine başlayacaklar. Ama bir bölümü de yerli hava araçlarını kullanacaklar. İnsansız hava aracı pilotları eğitiyoruz. Onların da kullanacakları araçlar yerli üretim, ekipmanları yerli üretim. Eskiden basit barakalara konuşlanmış karakollarımız vardı. Bugün yüksek teknoloji içeren güvenlik kulelerimiz, termal güvenlik kameraları ile izlenen entegre sınır güvenlik duvarlarımız ve daha sayamadığım bir çok teknolojik imkan bugün jandarmamız ve emniyetimiz birimlerinde de, sahil güvenliğimizin birimlerinde de kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Yurtiçi terörist seviyesi 340 miktarının altında düşmüştür”

Türkiye'nin yeni üretilen milli savunma araçları ile gücüne güç kattığını ifade eden Bakan Soylu, “Türkiye eskiden yabancı ülkelerden aldığı insansız hava araçlarıyla sağlanan emanet bir istihbaratla terörle mücadele etmeye çalışıyordu. Bugün milli İHA ve SİHA'larımızla, ürettiğimiz istihbarat ve izleme ağı PKK'yı 3 bin rakımındaki mağaralarında dahi takip edebilmektedir. Eskiden terörle mücadele etmek için bize saldırılmasını beklerdik. Bugün yaz kış kesintisiz operasyon yapan, terörü kaynağında yok eden bir anlayışımız var. Aynı zamanda jandarmada yüzde 82, sahil güvenlikte yüzde 100'e ulaşmış profesyonelleşme oranımız yine iç güvenlikteki değişimin bana göre en önemli göstergesidir. Ancak madalyonun arkasını da hep beraber doğru okumamız gerekir. Bütün bunları yapan Türkiye aynı zamanda tarihinde görülmemiş ikna ve teslim rakamlarına ulaşmıştır. Bunu bir yöntem olarak sürdürmektedir. Bu konuda da uzmanlaşmaktadır. Son 4 yılda yalnız ikna yöntemiyle, arkadaşlarımızın çok olağan üstü bir gayreti, çok profesyonel bir bakışla emniyet ve jandarmamızın ikna yöntemiyle getirip ulaştığı sayı 824 kişidir. Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı toplam bin 842 kişi olmuştur. Örgüte katılım ise 5 binli rakamlardan geçen yıl için 130 bu yıl içinse hala 52 seviyesindedir. Yurtiçi terörist seviyesi de 340 miktarının altında düşmüştür” şeklinde konuştu.

"Hainlerin ipini inşallah yurtiçindeki sınırlarımızda 2021 yılı içerisinde çekmiş olacağız"

PKK terör örgütünün iyice çözüldüğünü ve 2021 yılında son darbeyi vurmak istediklerini del getiren Soylu, “Önümüzdeki yıl terörle mücadele hedefimizde temel ulaşacağımız nokta son darbeyi vurmaktır. Telsizlerle konuşmaktan bile çekinen ancak sivilleri hedef alabilen, salgınlarda insanlara ekmek götüren vefa sosyal destek grubuna bile saldırmaktan geri durmayan bu hainlerin ipini inşallah yurtiçindeki sınırlarımızda 2021 yılı içerisinde çekmiş olacağız. Allah nasip ederse. Bunun için hem ikna çalışmalarımızın, hem de sahadaki operasyonlarımızı kesintisiz ve daha kararlı şekilde sürdürmede kararlıyız. Özellikle örgütün kış üslenmesini önlemek, önümüzdeki günlerin ilk hedefidir” diye konuştu.

Mezuniyet törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Havacılık Başkanı Tuğgeneral Ali Doğan katıldı.