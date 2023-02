Bakan Soylu Kahramanmaraş'ta Azerbaycan arama kurtarma ekiplerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışmalara destek veren Azerbaycan arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğünde çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, daha sonra Azerbaycan'dan Türkiye'deki çalışmalara destek vermesi için gönderilen 728 kişilik arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş bölümü ile bir araya geldi.

Burada konuşan Soylu, Azerbaycan ekibine hitaben, “Kahramanmaraş'ta herkes her yerde sizi konuşuyor, hiçbir şeyden erinmediniz. Birçok can kurtardınız, birçok cenazeyi aileleriyle buluşturdunuz, her şey için Allah razı olsun. Başından beri takip ediyoruz, bizlere güç, kuvvet verdiniz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğündeki ziyaretinin ardından Göksun ilçesinde depremzedeler ile sohbet eden Soylu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde süren konteyner kent yapımı çalışmalarını da inceledi.