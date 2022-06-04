İhlas Haber Ajansı

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Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik icra ettiği operasyonlardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik icra ettiği operasyonlardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.


Bakan Soylu'nun paylaşımında, “Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış. AB'ye ve büyükelçilerine söz veriyor: Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş. PKK, FETÖ, DHKP-C'nin yolunu açacak. Sana bunları kim söyletiyor?” ifadeleri yer aldı.

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