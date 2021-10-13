Bakan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Azikeev'i kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Azikeev'i ağırladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Azikeev'i makamında ağırladı. Bakan Soylu, Azikeev ile bakanlık binasında baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme esnasında Boobek Azikeev'i Türkiye'de ağırlamaktan memnuiyet duyduklarını belirten Bakan Soylu, Afetle mücadele konusunda fikir alışverişinin yapılacağı bir toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

“Bizim nazarımızda Bişkek neyse Ankara odur”

Kırgızistan'ın ve Kırgız halkının Türkiye önemli olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, “Sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizim nazarımızda Bişkek neyse Ankara odur. Bu yüzden sizi bir misafir gibi değil ev sahibi gibi görüyoruz. Kırgızistan ve Kırgız halkı, Türk halkının kalbinde daima müstesna bir yer tutmuştur. Özellikle bu ziyaretinizde birçok kurumumuza temas ettiniz. Afet konusunda Türkiye'nin de kendine ait çok önemli tecrübeleri var. Son dönemde bunu daha çok görüyoruz. Yakın ülkelerin, dost ülkelerin Afet kapasitesini değerlendirme zorunluluğu söz konusu. Bunların her birini değerlendireceğimiz ve bu konuda tecrübelerimizden kapasitelerimizden ne şekilde istifade edeceğimizi ortaya koyacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz” dedi.

Afetle mücadelenin konuşulacağı toplantı basına kapalı olarak devam etti.