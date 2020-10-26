Bakan Soylu: “Muhtarlık Daire Başkanlıklarının kurulması ve illerde vali yardımcılarının muhtarlarımız ile sürekli muhatap olması çok önemli”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadınlara muhtarlık ve köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünde Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kadın muhtarların sayısının önümüzdeki dönemde daha da artacağını belirten Bakan Soylu, “Bugün Türkiye'deki bin 98 kadın muhtarımızı temsilen bu salgın döneminde neredeyse tüm toplantılarımızı temsili bir şekilde yapıyoruz. Temsilen burada bulunan tüm kadın muhtarlarımızı İçişleri Bakanlığında görmekten memnuniyet duyuyorum. Bin 98 sayısı, geçmiş dönemlere bakınca yükselmiş bir sayı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha artacak bir sayı. Hem salgın döneminde ortaya koyduğunuz gayretlere hem muhtarlık görevini yerine getirirken hem de devletimizin, toplumumuzun karşı karşıya kaldığı bu süreçte muhtarlarımız çok büyük fedakarlıklar ortaya koydular. Gerek filyasyon ekiplerinin yönlendirilmesi olsun, gerekse denetim ekipleri, gerekse Vefa grupları olsun her birinde ayrı ayrı hakikaten muhtarlar kurumunun nasıl bir kurum olduğunu, toplumla nasıl bütünleştiğini, derdiyle dertlenebileceğini ortaya koydunuz. Sizlerin şahsında muhtarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Bizim için önemli bir gurur kaynağı oldu" dedi.

Soylu, “1933 yılında başlayan bu sürecin Türkiye'nin hem gelişmesi, hem ülkemizin demokratikleşmesi hem de toplumumuzun bütün kesiminin hem temsili hem de temsil edilmesi açısından önemli bir noktası olduğunu ifade etmek istiyorum. Hakikaten kadın muhtarlarımızın çok ciddi bir özverisi söz konusu. Bunu hep beraber yaşıyor ve görüyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde de geçmiş dönemde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızın özlük hakları için atmış olduğu adımlar muhtarlarımız nezdinde önemli iyileştirmeleri oluşturdu. İnanıyorum ki bir taraftan muhatlarımızın ödeneklerinin, maaşlarının son dönemde önemli artışlar kaydetmesi, ardından sigorta meselesi ise en önemli meselelerden birisiydi. Bunun önemli ölçüde sağlanıyor olması, yine Muhtarlık Daire Başkanlıklarının kurulması ve bununla birlikte illerde vali yardımcılarının muhtarlarımız ile sürekli muhatap olmasına yönelik adımların atılması çok önemli. Bütün bunlarla birlikte yine önemli adımlar ve yenilikler yapıldı” ifadelerini kullandı.