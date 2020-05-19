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Bakan Soylu polis kontrol noktasını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’da Genelkurmay Kavşağı’ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti. Ardından Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Bakan Soylu twitter hesabından polis kontrol noktasından fotoğraf paylaşarak, "Genelkurmay Kavşağı polis kontrol noktasındayız" ifadelerine yer verdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Harekat Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.


İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Soylu'nun Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

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