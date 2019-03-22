İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Ayaş ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret eden Bakan Soylu, “Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin ya” dedi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde gerçekleştirdiği konuşma sonrası Ayaş'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla buluştu. HDP'nin, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13 oy alıp, meclise girdikten sonra Kandil ve PKK'nın talimatıyla Doğu ve Güneydoğu'da yakılıp yıkıldığını belirten Bakan Soylu, “Kandil ve PKK talimat verdi. ‘Boşver yüzde 13'ü' dedi. ‘Bizim Türkiye'ye acı çektirmemiz lazım', Ayaşlılar size şunu söyleyeyim, ‘Türkiye'ye acı çektirmemiz lazım' diyenlere, acı çektirmezsek Allah hesabını sorsun bizden” diye konuştu.

"Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine kim saldırıyorsa, acımayız ve affetmeyiz”

Kendisinin sert konuştuğunun söylendiğini aktaran Bakan Soylu, “Kadın çıkacak, bizi tehdit edecek. Milletimizi, ülkemizi tehdit edecek. ‘Biz sırtımızı, PKK'ya, PYD'ye yasladık diyecek' Ne demişim yani ? Sen sırtını PKK'ya PYD'ye yasladıysan şimdi sana 4 tane duvar verdik. İster o duvara yaslan, ister o duvara, ister o duvara, ister o duvara yaslan, Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine kim saldırıyorsa, acımayız ve affetmeyiz bu kadar açık ve basittir” şeklinde konuştu.

Adana'da HDP il binasına baskın yapıldığını anlatan Bakan Soylu, “İl binasının içinde kozmik oda var. Gizli bir oda, sadece vekiller, il ve ilçe başkanları giriyor. İçinden neler çıkmış. Mahkemeler kurmuşlar 3-4 yıl önce, milleti haraca bağlamışlar. Sağmışlar milleti, ürkütmüşler, korkutmuşlar, 7 tane ajanda çıktı, flash bellekler çıktı, tutanaklar çıktı. Başka illerde neler yaptıklarını orada yazmışlar. Ne yapacağız biz yani ? Şimdi bunları büyükşehirlere mi sıçratacağız” ifadelerini kullandı.

“PKK'nın şah damarını kestik”

PKK'nın şah damarını kestiklerini vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, "PKK'ya sadece 94 belediye olarak darbe vurmadık. İki yılda, 10 milyar liralık, 10 katrilyonluk uyuşturucularını yakaladık. Bu ülkede kaçak sigara yüzde 21.5'tu şimdi kaçak sigaranın oranı yüzde 1.5'a düştü. Biz bir şey yapıyoruz PKK'nın şah damarını kestik şah damarını” dedi.

Kendisinin Trabzonlu olduğunu aktaran Bakan Soylu, "Ben Trabzonluyum, İmamoğlu'da Trabzonlu, Karadeniz evladı PKK'ya yamulmaz. PKK'nın celladı olur celladı. İki tane koltuk için şu anda seslerini çıkartamıyorlar, dut yemiş bülbüle döndüler" ifadelerini kullandı.

Kendisinin İstanbul'da doğduğunu söyleyen ancak 2012 yılından bugüne Ankara'da yaşadığını dile getiren Bakan Soylu, "Ankara'yı namuslu bir insanın, Ankara'yı dürüst bir insanın, Ankara'yı doğru yapabileceğine inandığımız bir insanın yönetmesini isteriz” dedi.

“Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin ya”

Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Bu, bugüne kadar neyi hak etti de Ankara Büyükşehir Belediyesine zafer nağralarıyla girecek ya, neyi hak etti ya? Adamın ayağını bastığı yerde ot bitmiyor ot, SSK'yı batırmadı mı? Bakın geçen günlerde CHP'yi kapattı adam ya, bu adaylıkların verileceği günler var ya, korkmuş neden ? Muhalifler gelip dilekçe vereceklermiş ‘kapatın' dedi partiyi, binayı kapattı. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin ya."

Bakan Soylu, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin 325 tane PKK'lı, HDP'linin listelerini aldığını, meclislere sokulacağını ve belediye başkanlıklarında birbirlerini desteklediklerinin altını çizdi.