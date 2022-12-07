Bakan Soylu: "Şu ana kadar 110 bin kaçak göçmeni ülkesine gönderdik”

Türkiye'nin yasa dışı göçe yönelik başarılı adımlar attığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2022'de Avrupa'da yakalanan kaçak göçmen ve geri gönderilen göçmen sayısı 55 bin. Sadece Türkiye'de şu ana kadar 110 bin kaçak göçmeni ülkesine gönderdik” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığının düzenlediği ‘105-110. Dönem Mülki İdare Amirleri Eğitimi'nin açılış törenine katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, devlet tecrübesinin önemine değinerek, “Bizim devletimizin en temel vasfı tecrübesidir. Özellikle milletimizin ortaya koyduğu hassasiyet, sadakat, bağlılık ve devlet hangi saldırılarla karşı karşıya kalsın, onu ayakta tutma bilinci ve onu yaşatıp devam ettirme bilinci bu milletin en önemli unsurlarından birisidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Yaptığımız iş sadece kendimize ve kendi dönemimize ait değil”

Yapılan güzel işlerin geleceğe zararsız taşınması gerektiğini ifade eden Bakan Soylu, “Devletleri itibarsız yapmak elbette devlet dışı organizmaların işine gelir. Yaptığımız iş sadece kendimize ve kendi dönemimize ait değil. Emaneti geleceğe sağ salim ve geliştirerek teslim etme ve aynı zamanda bu emanetin içerisindeki bütün unsurları geleceğe sağ salim taşıyabilme amacıdır” diye konuştu.

“Geçen sene 58 milyon, bu yıl afette 28 milyon eğitim verdik”

Birçok konuda eğitimler verildiğini aktaran Bakan Soylu, “İçişleri Bakanlığı olarak son yıllarda hizmet içi eğitimlerimize ağırlık verdik. Merkez ve taşra birimlerimizde 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz hizmet içi eğitimlere mükerrerler dahil 2.7 milyon katılım oldu. Sadece bu yıl verdiğimiz ‘SİBERAY' eğitimi 5.1 milyon. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetle mücadelede birçok adım attık. Erkeklere yönelik bir eğitim seferberliğine de başlamamız gerektiğini de düşündük. Şu ana kadar neredeyse 7 milyonu yakalayan bir durumdayız. Geçen yıl ‘Afet Eğitim Yılı' idi. Bu yıl ise ‘Afet Tatbikat Yılı' idi. 94 bin tatbikat yaptık şu ana kadar, oysa hedefimiz 54 bindi. Gerçekleştirdiğimiz adımların başında eğitimi tuttuk. Geçen sene 58 milyon, bu yıl afette 28 milyon eğitim verdik, vermeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl 15 ton metamfetamin yakaladık”

Uyuşturucuyla mücadele konusuna da değinen Bakan Soylu, “Türkiye'nin aynı zamanda uyuşturucu ve diğer bağımlıklarla ilgili de mücadelesi var. İnternet bağımlığından sigara bağımlılığına kadar birçok konuda mücadelemiz var. Avrupa uyuşturucu ile mücadeleden vazgeçmiştir. Amerika'da uyuşturucu kullanımının serbest olduğu yerler vardır. Bu bir teslimiyettir ve bütün dünyayı bu teslimiyete davet etmektir. Oysa biz Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu yıl 15 ton metamfetamin yakaladık. 120 bin metruk bina belirledik, 105 bin metruk binanın 87 binini yıktık. Geri kalanını rehabilite ettik. Toplam 6 bin binanın da yıkım çalışmaları devam etmektedir. Türkiye'de 2017 yılında uyuşturucuya bağlı ölümlerden 941 kişi hayatını kaybetti. 2021 yılında ise 270 kişiye indi. Bir iniş söz konusu. Bizde uyuşturucuya bağlı ölümler milyonda 5 iken, Amerika'da milyonda 330'dur. 2021 ölümleri Amerika'da 101 binin üzerinde” dedi.

“800 bin çocuk doğdu, aldığımız tedbirlere rağmen artış olmadı”

Yasa dışı göçe karşı başarılı sonuçlar alındığını ifade eden Bakan Soylu, “Son 5 yıldır Türkiye'de Suriyeli sayısı artmadı. 800 bin çocuk doğdu, aldığımız tedbirlere rağmen artış olmadı. Avrupa'nın toplam geri gönderme merkezi kapasitesi kadar kapasitemiz var. Önümüzdeki günlerde bu kapasite 23 binlere çıkacak. 2022'de Avrupa'da yakalanan kaçak göçmen ve geri gönderilen göçmen sayısı 55 bin, sadece Türkiye'de şu ana kadar 110 bin kaçak göçmeni ülkesine gönderdik. Afganistan'a 65 bine yakın kaçak göçmen gönderdik. Her yakaladığımız 100 kaçak Pakistanlıdan 91'ini geri gönderebiliyoruz” diye konuştu.

“Ölümler yüz binde 9'dan yüz binde 6'ya düştü”

Trafikte yaşanan can kaybında da ciddi bir düşüş olduğunu aktaran Bakan Soylu, “Trafik meselesinde de eğitimlerimiz devam ediyor. Sadece bu yıl 10 milyon eğitim verildi. Ölümler yüz binde 9'dan yüz binde 6'ya düştü. Avrupa ortalaması olan 5'in altına geldiğimizde de bunu aşağıya düşürmeye devam edeceğiz. 2011'de bütün dünyaya verdiğimiz ‘yüzde 50 ölümü azaltma' sözünü dünyada başaran iki ülkeden birisi olarak yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her ay yıldızlı bayrağı gördüğünüzde, görevinizi o manevi anlam için hatırlamalısınız”

Konuşmasında mülki idare amirlerine de seslenen Bakan Soylu, “Tavırlarınızla, davranışlarınızla, icraatınızla, halinizle öğretici olmalısınız. Bir tarafta öğrenen, bir tarafta öğrenici. Bunu unutmayın. El öpmenin bereketini ve haysiyetini yaşamalısınız. Çocuk başına dokunmanın mükafatının ne olacağını zihninizde hiçbir gün unutmamalısınız. Her ay yıldızlı bayrağı gördüğünüzde, görevinizi o manevi anlam için hatırlamalısınız” dedi.