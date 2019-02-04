İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tarihimizde ilk defa 300 yıldır yükselen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bizim boynumuzu eğmek istediler, belimizi bükmek istediler, dizimizi kırmak istediler. Son 5-6 yılda 6 seçimle bunların hepsine meydan okumaya çalıştık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan'da ikamet eden şehit yakınları ve gazilerle buluşarak, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından AK Parti'nin Malazgirt ve Fatih mahallelerindeki seçim irtibat bürolarının açılışını gerçekleştiren Bakan Soylu'ya AK Parti Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Barış Aydın, Orhan Yeğin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve MHP Sincan İlçe Başkanı Ahmet Çevik eşlik etti. Şehit yakınları ve gazilerle buluştuğu kahvaltıda konuşan Bakan Soylu, "Tarihimizde ilk defa 300 yıldır yükselen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bizim boynumuzu eğmek istediler, belimizi bükmek istediler, dizimizi kırmak istediler. Son 5-6 yılda 6 seçimle bunların hepsine meydan okumaya çalıştık" dedi.

Vatandaşlardan AK Parti'nin Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için destek isteyen Soylu, “Çok kıymetli bir belediye başkanımız var. Hem partimiz hem Cumhurbaşkanımız ona yeniden itimat etti. Milletin ona olan teveccühünü yeniden değerlendirip yeniden başkan adayı yaptılar. O kadar sevindim ki. Dediler ki belediye başkanımız bizim eve geldi, şu işimize yardımcı oldu, Allah ondan razı olsun. Sadece hizmet değil önemli olan duadır. İnşallah Murat Ercan'la birlikte çok güzel adımlar atmak nasip olur. Hem Sincan Belediye Başkan adayımızı hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Özhaseki'yi yalnız bırakmamanızı istiyoruz” diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da, “Sincan; vatan, bayrak, ezan dendiği zaman koşarak ölüme gidecek insanlarla dolu bir şehir. Siz de şehitlerimizin yakınları olarak bunun en yüksek onurunu taşıyorsunuz. Gazilerimiz olarak bunun gururunu yaşıyorsunuz. Bizler de inşallah sizlere layık işler yaparız" dedi.

Şehit yakınları ve gazilerle buluşmasının ardından Andiçen Camii'nde vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, esnaf ziyaretinde de bulundu. Bir simitçinin tezgahındaki simitleri satın alarak vatandaşa dağıtan Soylu, esnafın sorunlarını dinleyerek, çocuklara oyuncak hediye etti. Daha sonra Güngörmüşler Konağı'na geçen Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Ankara Türkiye'nin kalbidir. Sadece Türkiye değil, Ortadoğu Balkanlar'ın, dünyadaki mazlumların, mağdurların, Müslümanların kalbidir. Ankara'da inşallah 5 altın yılı hep birlikte ortaya koyacağız. Emrinize amade olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Allah bizi size mahcup etmesin" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu iki mahallede seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı

Malazgirt ve Fatih mahallelerindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına da katılan Bakan Soylu, yaptığı konuşmada vatandaşlara "31 Mart'ta yapılacak seçimlere hazır mısınız?" diye sordu. Soylu, “Gittiğimiz her yerde Murat Başkan'a gösterilen hem sevgi hem alaka hem de onun kurduğu ilişki bizim göğsümüzü kabarttı. İnanıyorum ki önümüzdeki 5 yıl Sincan'da bizim anlayışımızın gereği hizmetkarlığını devam ettiren altın bir 5 yıl ortaya koyacak” diyerek Sincan Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Murat Ercan'a destek istedi.

Soylu ile el ele halkı selamlayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, “Seçimlerde olduğu gibi 31 Mart'ta da sandıkları patlatacak mıyız? Rekorları alt üst edecek miyiz?” dedi. “Evet” yanıtını alan Başkan Ercan, “Derdi, davası millete hizmet olan AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi; devletin bekası, milletin bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğu zaman günlük siyasi kaygıları bir tarafa bırakıp liderlerin öncülüğünde bir araya geldiler. Bu birliktelik ile zillet ittifakını sandıkta yerle bir edeceğiz inşallah” dedi.

Seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, ”31 Mart akşamında Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara sonuçlarını aldığında Sincan olarak yüzünü ayrı bir tebessüm ettireceğiz” dedi.

MHP Sincan İlçe Başkanı Ahmet Çevik ise Cumhur İttifakı'nın Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan'a destek istedi. Çevik, “Bu birliktelik inşallah hizmet noktasında daha da ileri götürecek bir birliktelik. Bizim üstümüze olduğu gibi sizin de üstünüze düşün görevler var. Bu görev de bize destek vermeniz” diye konuştu.

Açılışların ardından İçişleri Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekiler, STK temsilcileri ve muhtarlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.