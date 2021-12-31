İhlas Haber Ajansı

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Bakan Soylu, tek seferde en yüksek metamfetaminin yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İstanbul’da yakalanan 553 kilo metamfetaminin Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek metamfetamin olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İstanbul'da yakalanan 553 kilo metamfetaminin Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek metamfetamin olduğunu duyurdu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin, 137 kg kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.

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