Bakan Soylu: “Terör örgütüne katılım, eylem, örgütün sınır içerisinde eleman sayısı tarihin en düşük seviyelerine geldi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bakanlık makamında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve farklı birimlerden emniyet personeli ile bir araya geldi. Emniyet teşkilatından övgüyle söz eden Bakan Soylu, “Türk Polis Teşkilatı, zorlukların büyüttüğü bir teşkilattır. 15 Temmuz sonrası hem büyük bir FETÖ tahribatı, hem sırtımızı güneydeki karmaşaya dayamış bir PKK/PYD tehdidi, hem dünyayı şok etmiş DEAŞ tehdidi, hem de büyük bir göç baskısı altındaydık. Bugün kutlamasını yaptığımız 178 yıllık tecrübe, bu bakanlığın iki asırlık tecrübesi, kurumları, köklü devlet geleneğimiz tam da bu noktada devreye girmiştir. Polis teşkilatımız yaklaşık 40 bin FETÖ iltisaklı ve irtibatlı kişiden arındırıldı, 157 bin yeni alımla bugün 340 bin kapasiteye ulaşıldı. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da başarılı bir şekilde polis teşkilatını ve ay yıldızı temsil eden, dünyanın en büyük spor organizasyonlarında kendisine güvenilen ve birçok ülkede birçok alanda eğitim veren Türk Polis Teşkilatı kapasitesine sahibiz” dedi.

“Terörle mücadelede tarihin en güçlü seviyesine gelindi”

Tarihin et etkin terörle mücadele döneminin yaşandığını dile getiren Bakan Soylu, “Her bir başlıkta tarihi başarılara imza attık. Evden hırsızlık günlük ortalamasını 282'den 164'e çektik. Uyuşturucu madde bağlantılı ölümler 941'den 270'li seviyelere geldi. Terörle mücadelede tarihin en güçlü seviyesine gelindi. Örgüte katılım, eylem, örgütün sınır içerisinde eleman sayısı tarihin en düşük seviyelerine geldi. Geçen sene terör örgütüne sadece 57 kişi katıldı. Siber suçlarla mücadele kapasitemizi uluslararası seviyeye taşıdık. Polis Arama Kurtarma birimini kurduk. Bu çocuklar 6 Şubat'taki afette tam bin 151 vatandaşımızı enkaz altından sağ çıkardılar. Türk Polis Teşkilatımızın, Jandarmamızdan, Sahil Güvenliğimizden ve İçişleri Bakanlığımızdan temel hedef, istikrarlı iç güvenlik çizgisine sahip çıkmak ve onu sürdürmektir” ifadelerini kullandı.

“Bu teşkilat tarihteki her hedefine ulaşmıştır”

Türk Polis Teşkilatı'nın dünyaya umut saçtığını söyleyen Bakan Soylu, “Bu teşkilat tarihteki her hedefine ulaşmıştır. Bunu da temin edecektir. Sadece ülkemize değil, dünyada güvenlik anlamında saygınlığıyla, mesleki kabiliyeti ve kapasitesiyle umut olmayı başaracaktır” diye konuştu.