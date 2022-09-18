Bakan Soylu: “Teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ‘Teslim olun' çağrısına uymayan 2 teröristin Polis Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, “PÖH uyardı: ‘Teslim olun' dediler. Teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi. Hakkari Yüksekova'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı, sayı 3 daha eksildi. PÖH, Allah sizleri korusun” ifadelerine yer verdi.