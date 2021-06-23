Bakan Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Yark ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu, Togo Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Damehame Yark ile makamında görüştü. Bakanlıkta resmi törenle karşılanan Yark, ardından Bakan Soylu ile birlikte şeref defterini imzalayarak, fotoğraf çekindi. İki bakan , daha sonra Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmede güvenlik, asayiş ve afet konularında işbirliği ele alındı.