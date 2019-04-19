Bakan Soylu Trabzon günlerinde Ankara'daki hemşehrileriyle buluştu

Bakan Soylu, basın mensuplarının İstanbul'da gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2 istihbarat ajanını hakkındaki sorularına ise “Konu yargıda” diye cevap verdi.

Bakan Soylu daha sonra fuar alanında geçti. Trabzon Valiliği standında mehteran takımı ile karşılanan Bakan Soylu, Atatürk Kültür Merkezi içerisinde bulunan bütün Stantları tek tek gezerek vatandaşlar ile bol bol fotoğraf çekildi.