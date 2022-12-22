Bakan Soylu: "Uyuşturucu bağlantılı kişi sayısı dünya genelinde milyonda 35'ken, Türkiye'de milyonda 4,7'dir"

Türkiye'de uyuşturucu bağlantılı kişi sayısının dünyaya oranla az seviyede seyrettiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1 milyon kişi başına uyuşturucu bağlantılı kişi sayısı dünya genelinde milyonda 35'ken, Türkiye'de milyonda 4,7'dir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen ve 2 gün sürecek olan 'Madde Bağımlılığıyla Mücadele Çalıştayı'na katıldı. Polis Müzesinde düzenlenecek olan çalıştayın açılış töreninde konuşan Bakan Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin atılan kararlı adımlar sayesinde azaldığını ifade ederek, "Uyuşturucuya bağlı ölümler, dünyada önemli birtakım sonuçlar oluşturuyor. Oluşturduğu sonuçlar da çok net belli; bizde 2016'da 922, 2017'de 941 oldu. Bu 941 ölüm, aslında bizim için çok büyük bir alarm ziliydi. O zaman Türkiye, ciddi bir bonzai, captagon sağanağı altındaydı. Bu 941 ölümü bugün 270'e düşürdük. Şu anda 2022 itibarıyla yine yüzde 8'ler civarında, altlarda gidiyoruz, 146 sayı. 3-4 ay sonra geliyor adli tıp verileri, inanıyorum ki geçen yılın altına kalacağız" diye konuştu.

"Üst üste yakaladığımız 20-22 tonluk eroin yakalamaları, eroinin rotasını Akdeniz'e kaydırdı"

Yapılan başarılı operasyonların uyuşturucu rotasını kaydırdığını söyleyen Bakan Soylu, "Geçmiş yıllarda yakaladığımız eroin miktarı 5,5-6 ton civarındadır. İki, üç senedir üst üste yakaladığımız 20-22 tonluk eroin yakalamaları, eroinin rotasını Akdeniz'e doğru kaydırdı. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu mücadele eroinin rotasını değiştirdi. İki rota daha değişti. Bunlardan bir tanesi, Suriye'de üretilen 'captagon'un rotasının değişmesi. Diğeri de büyük bir bölümü Avrupa'da üretilen 'bonzai'nin rotasının değişmesi" şeklinde konuştu.

"1 milyon kişi başına uyuşturucu bağlantılı kişi sayısı dünya genelinde milyonda 35'ken, Türkiye'de milyonda 4,7'dir"

Türkiye'de uyuşturucu bağlantılı kişi sayısının dünyaya oranla az seviyede seyrettiğini belirten Bakan Soylu, "1 milyon kişi başına uyuşturucu bağlantılı kişi sayısı dünya genelinde milyonda 35, Avrupa'da milyonda 16,7, Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonda 324, Norveç'te milyonda 85, İrlanda'da milyonda 73, Almanya'da milyonda 29, Belçika'da milyonda 19, Yunanistan'da milyonda 38, Türkiye'de ise milyonda 4,7'dir. Avrupa ve ABD uyuşturucuyla mücadelede havlu atmıştır. Uyuşturucu ile barışık yaşamayı seçmiştir. Bazı ülkelerse evde uyuşturucu imalatını serbest hale getirdi" ifadelerini kullandı.

"Haftada 5 bin 500-6 bin gözaltı yapıyoruz"

Narkotik operasyonlarında haftalık 6 bin kişinin gözaltına alındığını aktaran Soylu, "Haftada 5 bin 500-6 bin gözaltı yapıyoruz. Bu mücadeleye bir kez bile samimiyetle yaklaşmayan muhalefet, 'Bu nasıl bir şeydir?' diyor. Biz bunu 240 bin operasyona çıkararak haftada 5-6 bin gözaltı yaptık. Bunların yüzde 40'ı satıcı. Bütün bu baskılarımız, uyuşturucu ve imal ticaretine ilk kez bulaşanların sayısı 2019'da 19 bin iken, bugün 14 bine düştü. 2017'den beri bin 107 uyuşturucu şebekesini çökerttik" ifadelerine yer verdi.

"Öğrenciler ve öğretmenler dahil olmak üzere 25 milyon insana ulaşacağız"

Uyuşturucuyla mücadelede farklı birçok yöntemlerinin olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "62 ildeki atık sularda uyuşturucu analizi yapıyoruz. Bu sayede şehirde uyuşturucu kullanan profili ve bunlardaki değişimi takip ederek tedbir alıyoruz. Önümüzdeki 5-6 içerisinde, halk eğitim merkezleri de dahil olmak üzere veliler, öğrenciler ve öğretmenler dahil olmak üzere 25 milyon insana ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

"Bu yıl 110 milyon kök kenevir yakaladık"

Başarılı operasyonlara imza attıklarını söyleyen Soylu, "Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede büyük bir mücadele ve direnç ortaya koymaktadır. Elde ettiğimiz rakamlar bu direncin karşılığını da göstermektedir. Bu yıl 110 milyon kök kenevir yakaladık, bunlar PKK terör örgütünündür. Bunların Avrupa'da net 2 milyar dolar uyuşturucu gelirleri var. Uyuşturucu ticaretinin de önemli bir bölümü PKK terör örgütünün elinde. Bunlarla ilgili herhangi bir değerlendirmeyi ortaya koymayanlar, kendi ülkelerinin cari açıklarını uyuşturucu ticaretinden kapatmaya çalıştığını ortaya koyabilecek kadar kendi ülkelerini suçlamaya hazır ve nazır görünüyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Rehabilitasyona ulaşabilecek çeşitliliğin artması gerektiğini düşünüyoruz"

Çalıştayın önemine değinen Bakan Soylu, "Çalıştaydan bizim beklediğimiz; birincisi özellikle rehabilitasyona ulaşabilecek çeşitliliğin artması gerektiğini düşünüyoruz. İki, eğitim ev önleme faaliyetleri konusunda dünyadaki yeni metotlar nelerdir? Biz neler yapıyoruz ve neler yapmamız gerekiyor? Üç, arzla mücadele konusunda yapabileceklerimiz. Özellikle aileler konusunda hep birlikte neler yapabiliriz? Annelere ve babalara destek konusunda, onların toplumdan izole olasını engelleyecek ve aile yapısını ayakta tutabilecek bir anlayışla neler yapabiliriz? Bu konuda çalışmalarımız da var. Bütün bunların çıktıları ve değerlendirmeleri burada kıyas edilecek" dedi.