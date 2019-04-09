Bakan Soylu ve Ersoy “Hande Fırat: Renklerdir Patlayan” sergisinin açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın “Hande Fırat: Renklerdir Patlayan” sergisinin açılışına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hürriyet gazetesi Ankara temcilcisi Hande Fırat'ın “Hande Fırat: Renklerdir patlayan” sergisinin CerModern'de gerçekleşen açılış kokteyline katıldı. Bakan Soylu, “Aslında bu başka bir hayat. Bu dokunuşlar Allah'ın insanı ne kadar güzel yarattığının bir tercümesidir. Her şey konuşmakla ve sözle olmuyor. Ruh, ellerle birlikte yansıyor. Muhteşem olmuş. Resimleri sadece kendine yapmamış bize de yapmış. Bu benim ummadığım güzel bir sürprizdi” dedi.

Sergiyi gezen Bakan Ersoy da, “İnşallah herkes böyle sanatçı ruhunu ön plana çıkaran girişimlerle sanata katkıda bulunur. İnşallah herkes bu kadar cesur olur” ifadelerini kullandı.

Mesleki stres sebebiyle resim yapmaya başladığını ve yıllardır resim yaptığını söyleyen Hande Fırat, “Stresi atabilmenin tek yolu, ofisten çıkıp kızım uyuduğu an itibariyle sabaha kadar resim yapmaktı. Resim yapmaya devam ettim ve evde adım atacak yer kalmadı. Resimleri bir cesaretle sizlere sunmaya karar verdim” diye konuştu.

Bugüne kadar yaptığı haber ve tartışma programlarının bile bu kadar heyecan vermediğini belirten Fırat, bugün aldığı tepkilerden dolayı duygulandığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Resmin onun için büyük bir tutku olduğunu vurgulayan Fırat, sergilerin devamının geleceğini söyledi.

Sergide dikkat çeken 15 Temmuz resmiyle ilgili açıklamada bulunan Fırat, “Yavuz Bingöl ve İbrahim Kalın'ın türküsü sırasında öyle bir çağrışım geldi. Türküyü dinlerken yapmaya başladım fakat uzunca bir süre tamamlamamıştım. Sergiye ‘koyayım mı koymayayım mı', ‘yanlış anlarlar mı' diye düşündüm. Satılık değil o resim” ifadelerini kaydetti.

Hande Fırat'ın duygularını fırçalara aktardığı 60 resimden oluşan sergi, 12 Mayıs tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.