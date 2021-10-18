Bakan Soylu, yeni nesil "GAMER" yazılım çalışmalarının başladığını bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yeni nesil GAMER'de olay anında İHA görüntülerinden, sosyal medyada oluşturulan manipülasyonlara kadar kriz anını yönetmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin tek merkeze toplanması, burada ilgili birimler ve karar alma organları tarafından sürecin hızlı ve sağlıklı şekilde yönetilmesi sağlanacaktır" dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden "İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürleri Eğitimi" için Ankara'ya Gelen İl Sosyal Etüt ve Proje müdürleriyle İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) bir araya gelen Bakan Soylu, GAMER projesinin ilk adımının 2017'de atıldığını hatırlatarak, ikinci nesil GAMER yazılım çalışmalarının da başladığını belirtti. GAMER'nin temelde kriz anını yönetme üzerine kurgulanmış, yüksek teknolojili, yapay zeka kullanabilen bir yapı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bakanlığın bütün veri altyapılarından istifade edebilen, kriz anını yönetmek için birimlerimizin elindeki tüm bilgiyi kullanabilen bir sistem kurguladık. Birinci nesil GAMER yazılımı tamamlandıktan sonra, bu bahsettiğim çerçeve kapsamında ikinci nesil GAMER çalışmalarına başladık ve çalışmalar halen devam ediyor. Yeni nesil GAMER yazılımında olay anında İHA görüntülerinden, sosyal medyada oluşturulan manipülasyonlara kadar, kriz anını yönetmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin tek merkeze toplanması, burada ilgili birimler ve karar alma organları tarafından sürecin hızlı ve sağlıklı şekilde yönetilmesi sağlanacaktır. Yani bir yönüyle GAMER yazılımı, veriyi kullanan ama aynı zamanda bir süre sonra sahadan veri toplayan, veri üreten ve analiz yapmak üzere ilgili birimlerin hizmetine sunan bir işlev de ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl, Videowall Sistemi olmayan 19 il için alım yapılmış, 7'sinin kurulumu tamamlanmış, 12 ilimizin Videowall Sistemi kurulumu da devam etmektedir”

GAMER başkanlıklarında ülke genelinde 864 personelin görev yaptığını dile getiren Bakan Soylu, "81 İl GAMER Müdürlüğümüzün 60'ı, 112 binalarında; 18'i valilik binalarımızda; 1'i AFAD, 2'si de Emniyet Müdürlüğü binalarımızda faaliyettedir. Bu yıl, Videowall Sistemi olmayan 19 il için alım yapılmış, 7'sinin kurulumu tamamlanmış, 12 ilimizin Videowall Sistemi kurulumu da devam etmektedir" diye konuştu.

2018 yılında, güvenlik politikalarının ve sosyoekonomik politikaların güvenli bir şekilde yürütülmesi ve GAMER görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, 81 ilde "İl Sosyal Etüt Ve Proje Müdürlükleri"nin kurulduğunu belirten Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette ki ne kadar dijital bir altyapı kurarsanız kurun, her işte başarının temelinde, insanın fedakarlığı yatmaktadır. Burada alacağınız eğitimlerin sizlerin tecrübesi ve gayretiyle birleşmesiyle, inşallah GAMER projesinden beklediğimiz faydayı elde etmekte zorlanmayacağımızı umuyorum. Tabi ki bu sadece bir sistem kullanma becerisi değildir. Özellikle bulunduğunuz illerdeki kolluk birimleriyle yoğun bir iletişim gerektiren bir meseledir. Bu itibarla mutlaka kurum ziyaretleri yapmak, sistemi tanıtmak ve sistemi besleyecek olan kurumsal iletişimi kurmak durumundasınız. Elbette ki bu eğitimde daha pek çok konu gündeme gelecektir ve buradan oluşturacağınız sinerjiyle, bu önemli projenin verimliliği kat kat artacaktır."