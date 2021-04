Bakan Soylu'dan 23 Nisan mesajı

101 yıl önce bugün atılan adımın ortaya koyduğu mücadele, aynı hedeflerle ve her gün daha da gelişerek sürmektedir” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk demokrasisinin bugün geldiği noktanın yüksek bir niteliğe ve niceliğe sahip olduğunu vurgulayan Bakan Soylu mesajında, “Çocuklar kadar güzel bir başlangıçtı, 23 Nisan 1920'deki o ilk adım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101 yıl önceki açılış duyurusunda yer alan 'Bütün sivil ve askeri makamların emir alacağı en yüce makam, bu Meclis olacaktır' ibaresi, hem verilecek mücadelenin karakterinin tarifini, hem de millet iradesinin nerede konumlanacağını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Her ne kadar birtakım zihinler Kurtuluş Savaşımızı ve güzel Cumhuriyetimizi şekillendiren bu prensibi kavramakta 101 yıl sonra bile hâlâ zorlanıyorsa da aziz milletimizin bir asırdan beri verdiği demokrasi ve yükseliş mücadelesi, bugün gerçek meyvelerini vermektedir. 101 yıl önce bugün atılan adımın ortaya koyduğu mücadele, aynı hedeflerle ve her gün daha da gelişerek sürmektedir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de karanlık küresel vicdanlara karşı, özellikle 21. yüzyılın başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem kendi bekâsını hem inancının ve değerlerinin gereğini hem de insanlığın onurunu savunmaktadır. Türk demokrasisinin bugün geldiği seviye, her türlü vesayete karşı dimdik ayakta kalabilen, hukukun ve millet iradesinin üstünlüğüne tartışmasız inanan, demokrasisine karşı kurulan tuzaklara hızlı ve net tepki verebilen; devlet yönetiminde vicdan ve merhameti önceleyen, göçü yönetirken terörle mücadele eden, uyuşturucu mücadelesini sadece kendisi için değil dünya gençliği için veren, insanlarını trafik kazalarında, kadın cinayetlerinde, deprem ve diğer afetlerde kaybetmemek için sürekli proje üreten, teknoloji üreten, güvenlik üreten, sanayi ürünlerinin yanı sıra iyilik de ihraç edebilen; Orta Asya'dan Doğu Akdeniz'e kadar bölgesindeki ilgi alanlarını etki alanlarına çevirebilen; Mavi Vatan'ı kırmızı çizgi olarak belirleyebilen, yüksek bir niteliğe ve niceliğe sahiptir. Bugün gelinen bu seviye; bizatihi bu vatanın evlatlarının alınteri, kanı, canı ve aklıyla yoğurdukları mübarek bir sürecin ve o süreç içinde 101 yıl önce tam da bugün dualarla açılmış bir kapının, çocuklar kadar güzel bir başlangıcın neticesindedir. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu eserin sahipleri olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm şehit ve gazilerini, Gazi Meclis'in mazisinde yer almış tüm milletvekillerini, idarecilerini, çalışanlarını; tıpkı geçmiş büyükleri gibi 15 Temmuz'da bu milletin iradesini savunan tüm vatan evlatlarını rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” dedi.